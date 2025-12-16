大泉洋、岡田将生と比べられ「嫌だった（笑）」 “かわいい”に対抗「俺だってかわいいって思われたい！」
俳優の大泉洋、ディーン・フジオカが16日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の最終話直前囲み取材に登場。岡田将生と同じシーンを演じることについて「いやだった（笑）」と正直な思いを告白した。
【集合ショット】仲良すぎ！くっついて笑顔で手を降る大泉洋＆ディーン・フジオカ
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。きょう最終話を迎える。
ヒロイン・四季（宮崎あおい※崎＝たつさき）の現在の相手としての文太（大泉）と、未来の記憶である文人（岡田）という、2人の“ぶんちゃん”を演じたことについて「とにかく嫌だった（笑）」と笑みをこぼす。
「（2人のぶんちゃんを演じるにあたって）同じ回想シーンを演じることが多かったんです。同じ服を着て同じセリフを言うんです。岡田が演じた後に私が演じたんですけど、年も違えば顔の質も違うわけです。嫌でしたね〜。SNSとかで『岡田よりも大泉を選ぶ世界（笑）』みたいになっていましたから。岡田君とは仲が良いので、一緒のシーンが多くて楽しかったですけどね」と振り返る。
また、「岡田はとにかくかわいいことをして“ワーキャー”言われようとしているとお思うんです！文人のパートでやたらかわいい芝居をしていて、俺も後半かわいい芝居に変えたら、演出に芝居が変わっているって言われました（笑）。俺だってかわいいって思われたい！こっちは必死なんだから。本当はてへぺろくらいやりたかったですけどね（笑）」と、岡田の“かわいい”に対抗していたことを明かしていた。
