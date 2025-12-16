ヘアメイクが徹底レクチャー！メイクの正しい順番とやり方

ヘアメイク森田玲子です。なかなか習う機会のないメイク。順番や基本がわからず、何となく仕上げていませんか？今回はメイク初心者さんにもわかりやすく、基本の順番やメイク方法を徹底解説します。

徹底解説！メイクが上手くなる順番と基本のやり方

メイクの基本ステップや、基本の塗り方をご紹介します。これさえ知っていれば、メイクが苦手な人も、理論的に理解ができて苦手意識がぐっと減るはず！

STEP1 ベースメイク

ベースメイクの順番は主に2通りあります。使用するファンデーションがリキッドかパウダーかで順番が異なります。

＜リキッドファンデーションの場合＞

日焼け止め→下地→リキッドファンデーション→コンシーラー→フェイスパウダー

＜パウダーファンデーションの場合＞

日焼け止め→下地→コンシーラー→パウダーファンデーション

液体が先、粉状が後と覚えるとわかりやすいです。

ベースメイクの基本やり方は、中央から外側へ向かって丁寧に塗り広げることです。一番濃く塗りたい（カバーしたい）ところへ少量のせ、手やブラシ、スポンジで外側へ広げていきます。

厚塗りすると崩れやすく、顔の陰影がなくなり、のっぺりと見えてしまいます。

また、ベースメイクコスメを選ぶ時のポイントは、伸びのいいものはナチュラルで薄付き。こってりしたテクスチャーのものは、カバー力が高いです。ご自身の好みの仕上がりに合わせて、質感を選んでみてくださいね。

STEP2 眉メイク

ベースメイクの次は、眉メイクです。眉毛が薄い人は、先に眉毛を描くことで顔のフレームがしっかりして、他のメイクのバランスがとりやすくなります。

＜眉が薄い人の場合＞

アイブロウペンシル→アイブロウパウダー→アイブロウマスカラ

＜眉が濃い人の場合＞

アイブロウパウダー→アイブロウペンシル→アイブロウマスカラ

アイブロウパウダーは淡くも濃くも調整しやすく、アイブロウペンシルは細かい線を描けます。

眉が薄い人は、眉の形も色も自分で描く必要があるので、ペンシルで下書きをしてからパウダーで色をのせると描きやすいです。

眉を描く時の基本は、ペンシルもブラシも力を抜いて描くことです。鉛筆を持つように強く握ると、コントロールがしにくく濃くなりがちです。

顔の輪郭まで映る大きな鏡で描くのも大切です。

STEP3 ローライト・ハイライト

ローライト→ハイライト

ローライトやハイライトは、メイクの最後にやる人も多いと思います。実は、アイメイクやリップよりも先にすると、顔のバランスが整い、どのくらいアイラインを引くか、どのくらいの濃さのリップがいいかバランスがとりやすいです。

影を作りたい、削りたいところにローライトをのせ、ふっくら明るく、ツヤやかに見せたいところへはハイライトをのせましょう。

STEP4 アイメイク

アイシャドウ→アイライン→ビューラー→マスカラ

基本はこの順で仕上げていきます。アイメイクは、丁寧に清潔感を意識して仕上げましょう。ナチュラルでも、ムラなくきれいに色をのせることを意識してメイクしましょう。

無理にアイシャドウパレットを全色使わなくても大丈夫です。丁寧になじませれば、1色のみでもきれいに見えます。

アイラインが苦手な人は、まずはブラウンやグレーなどのソフトな色から試してみてください。発色が優しくなると難易度が下がります。

STEP5 リップ

リップは、メイクの主役になることもあるほど主張があるところですよね。

しっかり発色させたい時は、直塗りで。ラフに塗りたい時は、指や綿棒でぼかす。きれいに縁取りたいときは、リップブラシで。

使うツールを変えれば、1本のリップスティックでもさまざまな発色をしてくれます。

STEP6 チーク

チークは、リップやアイメイクよりも先に塗っても間違いではありません。メイクの仕上げのタイミングで塗ると、濃すぎることを防げます。

チークは、ブラシへのチークの含ませ方が重要。

ブラシに色をのせたら、ティッシュか手の甲で軽くトントン。ブラシの中にチークを含ませるイメージです。

小鼻の高さよりも下にチークを入れると、たるんで見えてしまうので塗る位置に注意します。

基本の順番とメイク方法をご紹介しました。今回ご紹介したのは、メイク初心者さんにも使える基本です。ぜひ参考にしてみてくださいね。