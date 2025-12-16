YUSIIが、2ndシングル「The Way You Light」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】YUSII、Ryosuke “Dr.R” Sakai＆Rhett Fisher参加の2ndシングル「The Way You Light」MV）

同楽曲は、音楽プロデューサー Ryosuke “Dr.R” SakaiとRhett Fisherを迎えて制作。日々の痛みの中で誰かの存在が前へ進む理由になる瞬間を描いた、都会的で温度のあるサウンドとまっすぐな歌声が特徴のラブソングだ。

MVでは、楽器やコードが雑然と転がる閉鎖的な空間で目覚めた主人公が、“君”を探しながら彷徨い、世界の見え方が少しずつ変わっていくさまが描かれる。暗闇の中一筋の光に向かって走るカットは、主人公が辿ってきた自分自身の道と未来を象徴するシーンだ。大切な誰かに反射したからこそ気づくことができる、自分の人生の意味を感じさせる作品に仕上がっている。

＜YUSII コメント＞

The Way You Lightという楽曲のタイトル通り「光」がテーマのMVになりました。光を与えてくれる存在は一体何なのか。その光のおかげで見つけることが出来る「本当の自分」はどんな姿だったのか。いろんな意味合いが込められた作品になっています。この映像に込められたモチーフからいろんなことを想像しながら楽しんでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）