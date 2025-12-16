100均って今ここまで進化しているの！？目で見てわかるってありがたい♡高機能なカトラリー
商品情報
商品名（左から）：サーモスプーン／サーモフォーク
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：全長13.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792430910／4535792430927
高機能すぎて驚いた！セリアの『サーモスプーン』と『サーモフォーク』
セリアでお買い物中、さわやかなブルーが印象的なスプーンとフォークを発見。
熱いものに触れると先端の色が変化するカトラリーで、子どもの離乳食の温度チェックなどに便利なアイテムです。
この手の機能性カトラリーは他店だと100円ではまず買えません。セリアさんの企業努力には驚かされます。
温度チェックが直感的で測るひと手間が減る！
子ども用のアイテムとして置かれていましたが、猫舌の大人にも便利そうなので、そのまま購入してきました。
熱さの加減を目で見て確かめられるので、食事の介助などにも便利です。
素材はプラスチック製で、軽くて割れにくいので、外出時やアウトドアでも安心。お弁当のスープジャーのお供などにも◎
このカトラリーは、約40℃付近になるとブルーの部分が徐々に薄くなり、白っぽい色へと変化していきます。
温度計で測るほどではないけれど、熱いかどうか迷う場面って意外と多いもの。
そんなとき、色の変わり具合を見るだけで判断できるのは助かります。
熱すぎる場合は先端がぐっと白っぽくなるので、口に入れる前の確認をサポートしてくれます。
目視で把握できるので、温度を測るひと手間を減らせます。色が元のブルーに戻ったら食べ頃の温度になった目安で、直感的に使いやすいです。
離乳食はもちろん、猫舌の方の麺類やスープの温度チェック、食事介助の場面でも扱いやすい印象です。
今回はセリアの『サーモスプーン』と『サーモフォーク』をご紹介しました。
スプーンとしてのすくいやすさ、フォークとしての扱いやすさもしっかりあるので、普段使いにもおすすめです。セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。