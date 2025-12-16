100均って今ここまで進化しているの！？目で見てわかるってありがたい♡高機能なカトラリー

先端の色がじわじわと変化して、温度の目安になる機能性カトラリーをセリアで見つけました！熱すぎないかどうかを目で見てパッと判断できて便利です。プラスチック製で軽く、持ち運びやすさもあり、普段のスプーンやフォークと同じ感覚で扱えます。猫舌さんや食事の介助が必要な場面で活躍すること間違いなしです。

商品情報

商品名（左から）：サーモスプーン／サーモフォーク

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：全長13.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792430910／4535792430927

高機能すぎて驚いた！セリアの『サーモスプーン』と『サーモフォーク』

セリアでお買い物中、さわやかなブルーが印象的なスプーンとフォークを発見。

熱いものに触れると先端の色が変化するカトラリーで、子どもの離乳食の温度チェックなどに便利なアイテムです。

この手の機能性カトラリーは他店だと100円ではまず買えません。セリアさんの企業努力には驚かされます。

温度チェックが直感的で測るひと手間が減る！

子ども用のアイテムとして置かれていましたが、猫舌の大人にも便利そうなので、そのまま購入してきました。

熱さの加減を目で見て確かめられるので、食事の介助などにも便利です。

素材はプラスチック製で、軽くて割れにくいので、外出時やアウトドアでも安心。お弁当のスープジャーのお供などにも◎

このカトラリーは、約40℃付近になるとブルーの部分が徐々に薄くなり、白っぽい色へと変化していきます。

温度計で測るほどではないけれど、熱いかどうか迷う場面って意外と多いもの。

そんなとき、色の変わり具合を見るだけで判断できるのは助かります。

熱すぎる場合は先端がぐっと白っぽくなるので、口に入れる前の確認をサポートしてくれます。

目視で把握できるので、温度を測るひと手間を減らせます。色が元のブルーに戻ったら食べ頃の温度になった目安で、直感的に使いやすいです。

離乳食はもちろん、猫舌の方の麺類やスープの温度チェック、食事介助の場面でも扱いやすい印象です。

今回はセリアの『サーモスプーン』と『サーモフォーク』をご紹介しました。

スプーンとしてのすくいやすさ、フォークとしての扱いやすさもしっかりあるので、普段使いにもおすすめです。セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。