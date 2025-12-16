100均のボックスでクローゼット革命が起きる！大容量で一気に片付く収納グッズ
商品情報
商品名：くつ下収納ケース
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：24cm×8cm×24cm
内容量：12マス
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480665863
大容量が嬉しい！ダイソーのプラスチック収納グッズが優秀なんです
ダイソーをパトロールしていると、プラスチック収納売り場で気になる商品を発見しました。その名も『くつ下収納ケース』。お値段は￥330（税込）です。
ケースのサイズは約24cm×8cm×24cm。材質はポリプロピレン。フタ付きなのが地味に嬉しいですよね。ホコリ除けもバッチリです。
フタを開けるとこんな感じ。なんとこれ、12マスの仕切りが付いた収納グッズなんです！靴下の柄や色ごとに収納できるので、片方だけ見つからない…なんて悲しいアクシデントも阻止できます。ケースの中をパッと見ただけで、履きたい靴下を見つけて取り出せるので、特に時間のない朝は大助かり。スッキリ収納できるうえに、準備の時短にもなります。
仕切りが動かないタイプなので、キッチリ整頓して収納できるのも高評価ポイント。使っている最中に仕切りがズレてしまうストレスもないんです。靴下の他にも、形が崩れやすいストッキングや下着類、ゴチャ付きやすいヘアアクセサリーなども仕分けて収納しておくと、使う時にパッと取り出せて便利です。
1マスが大きい仕切り付き収納って意外と少ないので、フィギュアや手芸で使う資材の整理にもおすすめですよ。
クローゼットもスッキリ！ダイソーの『くつ下収納ケース』
こちらのアイテム、裏面を見てみると出っ張りが出ています。
同じ種類のケース重なりが良くスッキリ！クローゼットの整頓にも一役買ってくれるので、見かけたら即買い推奨ですよ。
今回はダイソーの『くつ下収納ケース』をご紹介しました。
アイディア次第で様々な使い方ができるアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。