100均のボックスでクローゼット革命が起きる！大容量で一気に片付く収納グッズ

ダイソーをパトロールしていると、便利そうな収納グッズを発見しました。仕切り付きのプラスチックケースで、靴下やストッキング、アクセサリー類の収納ができるアイテム。1マスが大きい作りなので、フィギュアや手芸で使う資材の整理にももってこいです。また、クローゼットもスッキリできる商品なので、要チェックです♪

商品情報

商品名：くつ下収納ケース

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24cm×8cm×24cm

内容量：12マス

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480665863

大容量が嬉しい！ダイソーのプラスチック収納グッズが優秀なんです

ダイソーをパトロールしていると、プラスチック収納売り場で気になる商品を発見しました。その名も『くつ下収納ケース』。お値段は￥330（税込）です。

ケースのサイズは約24cm×8cm×24cm。材質はポリプロピレン。フタ付きなのが地味に嬉しいですよね。ホコリ除けもバッチリです。

フタを開けるとこんな感じ。なんとこれ、12マスの仕切りが付いた収納グッズなんです！靴下の柄や色ごとに収納できるので、片方だけ見つからない…なんて悲しいアクシデントも阻止できます。ケースの中をパッと見ただけで、履きたい靴下を見つけて取り出せるので、特に時間のない朝は大助かり。スッキリ収納できるうえに、準備の時短にもなります。

仕切りが動かないタイプなので、キッチリ整頓して収納できるのも高評価ポイント。使っている最中に仕切りがズレてしまうストレスもないんです。靴下の他にも、形が崩れやすいストッキングや下着類、ゴチャ付きやすいヘアアクセサリーなども仕分けて収納しておくと、使う時にパッと取り出せて便利です。

1マスが大きい仕切り付き収納って意外と少ないので、フィギュアや手芸で使う資材の整理にもおすすめですよ。

クローゼットもスッキリ！ダイソーの『くつ下収納ケース』

こちらのアイテム、裏面を見てみると出っ張りが出ています。

同じ種類のケース重なりが良くスッキリ！クローゼットの整頓にも一役買ってくれるので、見かけたら即買い推奨ですよ。

今回はダイソーの『くつ下収納ケース』をご紹介しました。

アイディア次第で様々な使い方ができるアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。