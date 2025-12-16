可愛さ・使いやすさ・コスパのよさ三拍子そろった100均優秀文具

文房具も豊富に揃うダイソー。先日パトロール中にゲットしたアイテムが可愛いだけでなく、使いやすさも工夫された優秀アイテムでした。2本入り110円（税込）とコスパがよいのも嬉しいポイント。これを使えばスケジュール管理しやすく、ノートまとめなども捗るはず♪さっそくおすすめのアイテムを詳しくご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左から）：マーカーペン（CHM、丸型、パープル＆グレー、2本）／マーカーペン（CHM、丸型、グリーン、2本）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード（左から）：4550480693453／4550480693460

使いやすさが工夫されてる♡ダイソーの『マーカーペン』

今回ご紹介するのは、ダイソーでゲットしたマーカーペン。カラーは、パープルとグレー・グリーン2種類が2本ずつセットになっており、お値段は110円（税込）でした。

マーカーペンは一見シンプルなデザインなのですが、こだわりの形状で使いやすさが工夫されています。

フタは三角形で、指にフィットして開けやすくなっていました。

持つ部分は丸みがあり握りやすく、手に馴染みやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。

また、底が六角形になっているので転がりにくく、机の上で安定するのも嬉しいポイント。

気になる色味は…？色分けで管理も便利に◎

実際にノートに書いてみると、こんな感じです。淡い色合いでどれも可愛く、水性インクでさらっと線が引けて発色もきれいでした。

ただ、パープルはほかの3色に比べて薄く感じたので、濃く発色させたい場合は何度か重ねるとよさそう◎

110円（税込）とリーズナブルながら、滲みにくいのも嬉しいポイント。

項目に合わせて色分けすれば、家族のスケジュール管理もしやすく、ノートのまとめにも活躍しそうです。

今回は、ダイソーで見つけた『マーカーペン』2種類をご紹介しました。

可愛くて使い心地もよいので、勉強や仕事が捗りそうな優秀アイテムでした♪ぜひ文房具好きさんはチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。