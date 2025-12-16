全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・九段下のスパゲッティ店『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』です。

特製醤油が素材の旨みをまとめ上げる

シメジ、椎茸、ベーコン、ソーセージ、エビ、アサリ……肉も海鮮もという9種の具材が入ったスパゲッティ。バラつきそうな味わいをひとつにまとめているのがオリジナルの醤油ソースだ。

みりんや酒、さらにカツオダシも加えて作るそれはほんのり甘く、各具材の旨みと合わさって1．7ミリのスパゲッティに絡まると、醤油がふわりと香る、まろやかなおいしさに。

ミックスのスパゲッティ（特製おしょう油味）1650円

『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』ミックスのスパゲッティ（特製おしょう油味） 1650円 ソースによって麺の茹で時間は変えず、きっかり9分15秒

聞けば店主の渡辺裕司さんは醤油ソースでスパゲッティに目覚め、『ハシヤ』（東京都内の和風スパゲッティの名店）で27年に渡り修業を重ね、ついに2024年、自身の店を持つに至ったという人物。

醤油味のスパゲッティがおいしくないわけがない。今の記録は週8で来たお客さんだそうだが、この醤油をメインにクリーム、ミートソースと様々に食べれば、その数字を破るのは難しくない！

『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』店主 渡辺裕司さん・妻 いくさん

店主：渡辺裕司さん・妻：いくさん「山椒や酢での味変もおすすめです」

『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』

九段下『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』

［店名］『SPAGHETTI SHU（スパゲッティシュウ）』

［住所］東京都千代田区飯田橋2-1-6レクロシェット1階

［電話］03-6910-0331

［営業時間］11時〜15時半（15時LO）、18時〜21時（20時半LO）※土はランチのみ

［休日］日・祝、第3土

［交通］地下鉄東西線ほか九段下駅5番出口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、シイタケサラダの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／編集部

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

