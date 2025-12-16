今月２７日に大阪の花園ラグビー場で開幕する全国高校ラグビー大会に県代表として出場する山形中央高校の監督と選手がきのう（１５日）ＴＵＹを訪れ、花園での活躍を誓いました。

【写真を見る】目標は「花園1勝」山形中央ラグビー部が花園での活躍誓う！

きのう（１５日）山形市のＴＵＹ放送センターを訪れたのは、山形中央高校ラグビー部の小巻孝至監督と、佐竹勇星主将の２人です。

山形中央は県大会決勝戦で山形南に勝利し、３年連続３１回目の花園出場を決めました。

佐竹主将は、チームの目標を「花園１勝」と語り、全国の舞台での活躍を誓いました。

山形中央高校ラグビー部 佐竹勇星 主将「相手は強いが、自分たちのよいプレーを出して花園１勝の目標を達成できるように頑張りたい」





山形中央高校ラグビー部 小巻孝至 監督「１つでも多くのタックルをして、そこからチャンスが出れば１つでも多くトライをとって、競った試合をしていきたい」

山形中央は今月２２日に山形を出発し、埼玉県などで最終調整を行い大阪の花園ラグビー場に向かいます。

全国大会の初戦は大会２日目の今月２８日、滋賀県代表の光泉カトリックと対戦します。