「さらなる高みへ」「大暴れ期待してます」来季もマリノスで！ 頼れる主将ら一挙４選手の契約合意にファン歓喜「頼むぜ兄貴」
来季もトリコロールを身にまとい、戦う。
横浜F・マリノスは12月16日、飯倉大樹、宮市亮、松原健、喜田拓也とJ１百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したことを発表した。
キャプテンの喜田ほか、ピッチ内外でチームを支える“重鎮”たちの更新がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「マリノスをさらなる高みへ キー坊、よろしくお願いします！」
「来年も頼みます！浜の舵取り」
「ケニー更新ありがとう」
「大暴れ期待してます」
「宮市選手の力強い活躍を期待しています！」
「ぶち抜くゴール!! 沢山みせてください」
「飯倉と優勝したい」
「来季も頼むぜ兄貴」
残留争いを勝ち抜いた2025年シーズン。来季はタイトル争いに絡めるか。特別な存在感を放つキーマンたちにかかる期待は大きい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
