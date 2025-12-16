横浜FMが喜田（写真）ら４選手の契約合意を発表。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　来季もトリコロールを身にまとい、戦う。

　横浜F・マリノスは12月16日、飯倉大樹、宮市亮、松原健、喜田拓也とJ１百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したことを発表した。

　キャプテンの喜田ほか、ピッチ内外でチームを支える“重鎮”たちの更新がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
 
「マリノスをさらなる高みへ キー坊、よろしくお願いします！」
「来年も頼みます！浜の舵取り」
「ケニー更新ありがとう」
「大暴れ期待してます」
「宮市選手の力強い活躍を期待しています！」
「ぶち抜くゴール!! 沢山みせてください」
「飯倉と優勝したい」
「来季も頼むぜ兄貴」

　残留争いを勝ち抜いた2025年シーズン。来季はタイトル争いに絡めるか。特別な存在感を放つキーマンたちにかかる期待は大きい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 