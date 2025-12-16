【ひらがなクイズ】2つの空欄に共通する文字を当てよう！ 何秒でクリアできる？
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
言葉のひらめき力がカギ。あなたはこの言葉系脳トレ、何秒でクリアできる？
□□しゅう
しょう□□
□□おん
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
らいしゅう（来週）
しょうらい（将来）
らいおん（ライオン）
どれも「らい」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは、語彙力や発想力のトレーニングにもぴったりですよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
