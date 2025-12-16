3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる「ひらがなクイズ」！ 言葉のひらめき力がカギ。あなたはこの言葉系脳トレ、何秒でクリアできる？

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

言葉のひらめき力がカギ。あなたはこの言葉系脳トレ、何秒でクリアできる？

問題：□□しゅう／しょう□□／□□おん

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□しゅう
しょう□□
□□おん

正解：らい

正解は「らい」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

らいしゅう（来週）
しょうらい（将来）
らいおん（ライオン）

どれも「らい」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは、語彙力や発想力のトレーニングにもぴったりですよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)