うお座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
ちょっと一息つきましょう。
ゆっくり休むとか、おこもりをする的なお休みではなく、カフェに立ち寄る、ひなたぼっこしながら、ぼんやりするなど、一時的なリラックスタイムを持つと、運気が整うでしょう。
【よくある症状】
時間に追われて、お昼も食べ損なうほど忙しいか、アレをやらないとと考えながら、いつまでも布団から出られずに1日が終わるか、極端に偏りやすいでしょう。
この年末は、一休みマインドで、リズムを変えてみるのが一番。
【うお座さんの2025年年末やることリスト】
1：ランチを充実させる
2：癒やしを求める
3：早めに家を出る
大事なのは、マイペースで長く続けていくこと。
無理をすれば、一時的に頑張れますが、どこかで限界が来るかもしれません。休み休みやっていく。休憩時間も計算に入れることで、2026年のスタイルを先取りできるはず。
【処方箋】
・疲れる前に休む
「もう限界！」と思ってから休憩をしても時間内のリカバリーは難しいもの。
くたくたなまま再開、帰宅して寝落ちして、翌朝起きても、スッキリしないまま自分にムチを打つことに。でも、これ、文章で読むだけでもダメな感じが伝わるのでは？ もっとマメにお休みしましょう。
例えば、60分頑張ったら、離席して軽く体を動かすなど、休み休み続けるやり方を編み出すのです。自宅や職場の近くにあるマッサージなども、開拓しましょう。
・時間の余裕を持つ
師走は、交通事情が悪化します。
渋滞や交通機関の乱れが起こりやすくなるでしょう。そこで、移動を伴う用事ならば、前乗りをする、商談や遊びならば1時間くらい早く着くように設定していくと安全でしょう。時間より早めに動くことで、場の流れをつかめて、あなたの思い通りに話が運んでいくでしょう。
また、持て余しそうな時間にも、面白い発見があって、悪くない結果に。
このやり方も、2026年に続けていくと強運を生かせます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
