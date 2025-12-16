みずがめ座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
食わず嫌いをやめて、いろいろ試してみましょう。
特に、オススメしたいのは、大衆受けしているコンテンツです。続編からでいいので、ちょっとのぞいてみることで、時代の空気、世の中の流れをつかんでいくとよさそう。
【よくある症状】
パケ買いの逆をやりそうです。
パッと見た時のイメージで、「ないな」とジャッジしてスルーをしやすいのです。でも、それをやってしまうと、あなたの世界は小さくまとまってしまいます。合わない可能性が高くても試して。
【みずがめ座さんの2025年年末やることリスト】
1：ミーハーになる
2：話題に乗る
3：人について行く
2025年から2026年にかけ、削ぎ落す運勢が動いています。
このため、いつもよりも排他的になって、こだわりが強くなっているはず。だからこそ、あえて逆を行くのです。地下アイドルの歌に足を止める的な余裕を持って。
【処方箋】
・ジャンル超えでいく
あなたは、聡い人。
だから、実際に試す前から自分に合うか合わないかがだいたい分かってしまうはず。これは、オタク向けコンテンツ、年下にはウケそう、高齢者ニーズ的に……と、ターゲットがピンと来るのです。
でも、それを手掛かりに、違うベクトルを持った人たちが今、何を求めているのかをのぞき見してみましょう。ノーチェックだったヒットアニメ、満員御礼のイベントなどにわざと紛れて。
異文化体験が2026年のヒントになるはず。
・誰かのセッティングに乗る
いつものあなたなら、外したくない気持ちから、つい一言口を挟んでしまいやすいでしょう。
「それよりも、こっちがいいんじゃない？」的に。でも、社交のシーンでも、「モノは試し」でやってみましょう。「ついて行く」「お任せ」で丸投げが正解。そして、予想と違うモノが来ても、いいところを探して、面白がっていくのです。
すると、人との関係も円満になるし、今後の話題も広がります。年越しプランなども、親しい人の意見に従って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座さん（1月20日〜2月18日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「吸収」です。
食わず嫌いをやめて、いろいろ試してみましょう。
特に、オススメしたいのは、大衆受けしているコンテンツです。続編からでいいので、ちょっとのぞいてみることで、時代の空気、世の中の流れをつかんでいくとよさそう。
パケ買いの逆をやりそうです。
パッと見た時のイメージで、「ないな」とジャッジしてスルーをしやすいのです。でも、それをやってしまうと、あなたの世界は小さくまとまってしまいます。合わない可能性が高くても試して。
【みずがめ座さんの2025年年末やることリスト】
1：ミーハーになる
2：話題に乗る
3：人について行く
2025年から2026年にかけ、削ぎ落す運勢が動いています。
このため、いつもよりも排他的になって、こだわりが強くなっているはず。だからこそ、あえて逆を行くのです。地下アイドルの歌に足を止める的な余裕を持って。
【処方箋】
・ジャンル超えでいく
あなたは、聡い人。
だから、実際に試す前から自分に合うか合わないかがだいたい分かってしまうはず。これは、オタク向けコンテンツ、年下にはウケそう、高齢者ニーズ的に……と、ターゲットがピンと来るのです。
でも、それを手掛かりに、違うベクトルを持った人たちが今、何を求めているのかをのぞき見してみましょう。ノーチェックだったヒットアニメ、満員御礼のイベントなどにわざと紛れて。
異文化体験が2026年のヒントになるはず。
・誰かのセッティングに乗る
いつものあなたなら、外したくない気持ちから、つい一言口を挟んでしまいやすいでしょう。
「それよりも、こっちがいいんじゃない？」的に。でも、社交のシーンでも、「モノは試し」でやってみましょう。「ついて行く」「お任せ」で丸投げが正解。そして、予想と違うモノが来ても、いいところを探して、面白がっていくのです。
すると、人との関係も円満になるし、今後の話題も広がります。年越しプランなども、親しい人の意見に従って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)