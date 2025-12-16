「3万円入れれば住める」28歳女性、年収350万円、実家暮らし。「まだ独立の時でない」と考えるワケ
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、宮城県在住・28歳女性のエピソードを紹介します。
職業：正社員
在住：宮城県仙台市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：父親不明、母親不明、自分350万円
実家の間取り：1軒家4LDK
交際費：1万5000円
毎月のお小遣い：4万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
現在、恋愛や結婚願望について「ある」と回答し、実家を出る時期は「30歳」を希望していると言います。
「独立したい気持ちはあるが、まだその時ではないと思っている」と続けました。
実家暮らしで苦労していることは、「親からの口うるささに嫌気がさす。干渉的でどこいくのか、と聞いてくるのが本当に嫌だ。悪気なく言ってくる言葉で傷つくことがあるので実家はでたい」と、実家暮らしでの悩みを吐露。
さらに、「一人暮らししていないと自立できていない感覚に陥ることがある」と話しました。
お金に関する悩みを尋ねると、「お金には困らない。ご飯も食べれるし、3万円入れれば住めるから快適。貯金をする余裕もあるので将来性もある」と、経済的には悩みがないと教えてくれました。
両親との実家暮らしは、干渉されることに嫌気がさす、と話した回答者。“いずれ実家は出たい”と言うものの、経済的な悩みがなく貯金ができる環境に快適さを感じている様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
