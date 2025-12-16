やぎ座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
質実剛健がやぎ座さんのライフスタイル。
物事の本質にアプローチして、派手な見せかけは嫌うはず。でも、気にしていないように見えて、人からどう見られているかは常に気になっているはず。この年末はそこがカギに。
【よくある症状】
シンプル・イズ・ベスト。
きっとスティーブ・ジョブス氏のファッション哲学は、いまだにあなたの心の奥底を支えているはず。見かけよりも中身、おしゃれにパワーを持っていかれるのはもったいない的に。でも、それを卒業しましょう。
【やぎ座さんの2025年年末やることリスト】
1：自分磨き
2：イメージ作り
3：親切モットー
美学を持ちましょう。
シンプルがお好きならば、シンプルでいいのです。いつも同じ服メソッドの踏襲もアリ。でも、そこに、人をハッとさせる何かをプラスしましょう。出会う人の印象に残るあなたに変身を。
【処方箋】
・定義する
何をしている人なのか、まず、あなたらしさを定めましょう。
そこから、キャラデザインをしていけばいいのです。お勤めならば、スーツやジャケットにこだわってみる感じ。服が決まったら、髪形、靴、小物と広げていくのです。人は意外に細部まで見ているもの。言い換えれば、細部で「おっ？」と思わせられたら、印象に残るでしょう。そういう計算をしていくのです。
脱モノトーンを心掛けると、2026年の運が動くので心の片隅にぜひ。
・優しい人になる
師走は、みんなが忙しいもの。
多かれ少なかれ、時間に追われるように生きています。一日一善で、人に親切ができるあなたになりましょう。
席を譲る、力を貸す、声を掛ける、何もできることがなかったら、募金をするなどいかが？ 愛と優しさ、思いやりや想像力で世界を回すのです。すると、やぎ座さんを取り巻く空気が変わっていきます。いい人が集まって、助け合いの磁場ができるのです。
柔らかく人とつながるのが2026年へのブリッジに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
