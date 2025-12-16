いて座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
今年1年を通して、痛感したはず。
今の運気のタチの悪さを。信号は青、ゴーサインなのに、いろいろ邪魔が入って思うように進めないのです。行きたいのに行けない、気付いたら、赤信号に変わることも多かったはず。
【よくある症状】
つい、意地を張ってしまい、「絶対にススム！」と自分を鼓舞してしまうでしょう。
でも、やっぱり、足止めをくらうのです。結果、イヤになっちゃうわけ。ならば、発想を変えて「次のタイミング」で動くように策を練って。
【いて座さんの2025年年末やることリスト】
1：タイミングを変える
2：ダメなら一回捨てる
3：根回しをする
いて座さんは、現場主義。
状況に合わせて、柔軟に動くことができるでしょう。でも、今年はちょっと気持ちが腐りやすいのです。勝つための一時撤退の道も用意しましょう。好機が来るまで待つことも戦略に加えて。
【処方箋】
・“熱い人”になる
出番はもう少し先。
というわけで、誰かとやりたいことがバッティングしやすいでしょう。競い合うのはよいのです。負けたくない、絶対に手に入れるという闘志は燃やして。結果、チャンスが早く来る可能性はあります。ただ、ベーシックには、競り負けることもありえます。
大事なのは、情熱を燃やし続けること。「私を選ばないなんて見る目がない、ここはダメ」的に見切らずに、「次、絶対、お願いします」で2026年につなぐのです。
・ベンチを温める
話の続きになってしまいますが、補欠に甘んじましょう。
でも、実は、レギュラーよりもポテンシャル高めの逸材です。あなたを使わない人の目が曇っているだけ。やがて、時代がいて座さんに追いつきますから、即戦力として控えましょう。年末の緊急の呼び出しにも、快く応じて。そこから快進撃が始まるはず。
旅行や帰省でリフレッシュするのも、よい考え。大丈夫、チャンスから離れている時は、休養に専念が正しい運の養成になります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座さん（11月23日〜12月21日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「目標の再設定」です。
今年1年を通して、痛感したはず。
今の運気のタチの悪さを。信号は青、ゴーサインなのに、いろいろ邪魔が入って思うように進めないのです。行きたいのに行けない、気付いたら、赤信号に変わることも多かったはず。
【よくある症状】
つい、意地を張ってしまい、「絶対にススム！」と自分を鼓舞してしまうでしょう。
でも、やっぱり、足止めをくらうのです。結果、イヤになっちゃうわけ。ならば、発想を変えて「次のタイミング」で動くように策を練って。
【いて座さんの2025年年末やることリスト】
1：タイミングを変える
2：ダメなら一回捨てる
3：根回しをする
いて座さんは、現場主義。
状況に合わせて、柔軟に動くことができるでしょう。でも、今年はちょっと気持ちが腐りやすいのです。勝つための一時撤退の道も用意しましょう。好機が来るまで待つことも戦略に加えて。
【処方箋】
・“熱い人”になる
出番はもう少し先。
というわけで、誰かとやりたいことがバッティングしやすいでしょう。競い合うのはよいのです。負けたくない、絶対に手に入れるという闘志は燃やして。結果、チャンスが早く来る可能性はあります。ただ、ベーシックには、競り負けることもありえます。
大事なのは、情熱を燃やし続けること。「私を選ばないなんて見る目がない、ここはダメ」的に見切らずに、「次、絶対、お願いします」で2026年につなぐのです。
・ベンチを温める
話の続きになってしまいますが、補欠に甘んじましょう。
でも、実は、レギュラーよりもポテンシャル高めの逸材です。あなたを使わない人の目が曇っているだけ。やがて、時代がいて座さんに追いつきますから、即戦力として控えましょう。年末の緊急の呼び出しにも、快く応じて。そこから快進撃が始まるはず。
旅行や帰省でリフレッシュするのも、よい考え。大丈夫、チャンスから離れている時は、休養に専念が正しい運の養成になります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)