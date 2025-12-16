矢田亜希子、“インパクトある眼鏡”＆高級ブランドをさり気なく合わせた冬コーデを披露「可愛い」「なんという魅力！」
俳優の矢田亜希子（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。高級ブランドをさり気なく取り入れた、ユニークなコンセプトのコーディネートを披露した。
【写真】「なんという魅力！」“眉毛の代わりになる眼鏡”を着こなす“ハイセンスな”矢田亜希子
矢田は「眉毛の代わりになる眼鏡らしい」とつづり、メガネに高級ブランド・セリーヌのニット帽を合わせた、冬らしいカジュアルコーデで、さまざまなデザインの“メガネ”を楽しむ様子を複数枚投稿した。
黒縁メガネやシルバーの細いフレームが印象的なメガネ、眉毛のようにフレームの上だけが黒くデザインされた「眉毛の代わりになる眼鏡」をかけた姿をアップし、どの眼鏡もスタイリッシュに着こなしていた。
矢田のメガネ姿に、コメント欄には「可愛い」「似合ってる」「なんという魅力！若い頃より更に洗練され素晴らしい！」「綺麗すぎます」などの声が多数寄せられている。
