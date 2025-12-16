¡Öº£Ç¯¤ÏÂ¿¤¯¤È¤ì¤¿¡×ÃÕ¥¨¥Ó¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢¹â¹»À¸¤¬°é¤ÆÂÎÄ¹15㎝¤Ë¡¡Å·ÁðÂó¿´¹â¹»¤Ç¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Î¼è¤ê¾å¤²ºî¶È¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©ÎêËÌÄ®¤Ç¹â¹»À¸¤¬°é¤Æ¤¿¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Î¼è¤ê¾å¤²ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º½¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Ç¤¹¡£
Å·ÁðÂó¿´¹â¹»¤Ç¤Ï³¤ÍÎ²Ê³Ø²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Î°éÀ®¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô°é¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯6·î¡£ÃÕ¥¨¥Ó¤ò»ô°é¿åÁå¤ËÆþ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬±Â¤ä¤ê¤ä¿åÁå¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯´Ö°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤ÏÂÎÄ¹1.5cm¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤ÏÂÎÄ¹15cm¡¢½Å¤µÌó30g¤Û¤É¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡Öº£Ç¯¤ÏÂ¿¤¯¤È¤ì¤Æ¡¢À®Ä¹¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯Äº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤Ï100kg¤Î¼è¤ê¾å¤²¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Ï¡¢ÌÀÆü¡Ê17Æü¡ËÈ¢µÍ¤á¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
