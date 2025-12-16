はじまりは“ガソリンスタンド店員”からの電話

2025年12月6日。熊本市で一人暮らしをする82歳の男性の自宅に、とある電話がかかってきました。

【写真を見る】店員「あなたのクレカで給油されている」→警察官「捜査のためカードをまとめておいて」玄関先ですり替え盗んだか 20歳男逮捕 熊本

ガソリンスタンドの店員を名乗る男からでした。

「あなた名義のクレジットカードで給油しようとしている人がいました。不審に思ったので警察に電話しました。警察からも電話があると思います」

間をあけず、今度は警察官を名乗る男から電話が入ります。

「今、ガソリンスタンドで捜査しています」

“警察官”が電話で指示したことは･･･

警察官を名乗る男は、被害男性が所有するキャッシュカードの枚数や暗唱番号を聞き出しました。

「今、警察官がお宅に向かっています。封筒に、お持ちのすべてのキャッシュカードを入れておいてください」

そう言って電話を切ると、ほどなくして1人の若い男がやってきました。

窃盗の疑いで逮捕された、住所不定の塗装業、宮野純太容疑者（20）です。

防犯カメラが見ていた

宮野容疑者は、玄関先で被害男性からキャッシュカードが入った封筒を受け取り、「判子も必要」として取りに行かせた隙に、持参した封筒と被害男性の封筒をすり替え、キャッシュカード5枚を盗んだとみられています。

男性の娘が3日後に「特殊詐欺の電話が父にかかってきた」と警察に通報し、その後の聞き取りで被害が明らかになりました。

警察は、防犯カメラ映像のリレー捜査で宮野容疑者を特定し、熊本市内で宮野容疑者の行方をつかんで、12月15日に窃盗の疑いで逮捕しました。

警察は「組織犯罪の可能性がある」として宮野容疑者の認否や供述を明らかにしていませんが、盗まれたキャッシュカードの一部から現金の引き出しが確認されていて、余罪についても捜査しています。