お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃんが15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。番組出演時に負ったケガは生死に関わること以外は報告しないと明かした。

今回のテーマは「笑いとコンプライアンスを考える お笑い昔話SP」。クロちゃんは過酷なロケでバラエティー番組を支えてきた。クロちゃんはコンプライアンス遵守の風潮に対し「体を張ることがなくなるとか、これやっちゃ駄目っていうのは、どうかなと思う」と前置きした上で「もちろんその中でやっても別に大丈夫じゃんっていうのはあると思うので。（過酷なロケが）なくなってもらうのは嫌だな」と切り出した。

現在、TBSやフジテレビの番組収録時での負傷が相次いでいる。そんな中、MCの千鳥・大悟から「クロちゃんはケガはしてないんだ」と聞かれ、クロちゃんは「しても結構隠してますね」と返答。大悟に「言うとオンエアなくなっちゃうから？」と聞かれ、「生死に関わること以外はテレビ局には言わないようにはしてます」と明かした。

番組MCは千鳥の大悟。ゲストはケンドーコバヤシ、野性爆弾くっきー！、オアシズ大久保佳代子、インパルス板倉俊之、安田大サーカスのクロちゃんが出演。進行は同局の渡邉結衣アナ。