息子が吹奏楽部でトランペット担当になったのですが「マイ楽器が欲しい」と言われました。10万円以上します…買ってあげるべき？

マイ楽器を欲しがる理由とは？

トランペットは、使い込むほどバルブやスライドが自分の癖になじみ、音色や響きも安定していきます。

学校備品は複数の生徒が共用するため、メンテナンスが行き届かないことも多く、毎日同じ状態で練習できるとは限りません。そのため、上達を目指す生徒ほど「自分だけの楽器」で練習したいと感じます。

また、コンクールやソロ演奏では「良い楽器ほど音が鳴らしやすい」「思い通りの表現ができる」という違いもあり、マイ楽器への憧れは自然なものと言えるでしょう。



買うメリットとデメリットを整理する

まずはメリットから挙げます。



＜メリット＞ ・毎日同じ楽器で練習でき、上達が早くなる

・学校備品より高品質なため、表現の幅が広がる

・自分の楽器という責任感が芽生える

・高校・大学、社会人バンドまで長く使える可能性がある

一方で、デメリットも確かに存在します。



＜デメリット＞ ・初期費用が高い（エントリーモデルでも10～15万円）

・メンテナンス費用や修理代がかかる

・途中で辞めてしまう可能性がある

・購入後も管理が必要で、扱いに気を使う

メリットだけ見れば「買ってあげたい」という気持ちが強まりますが、デメリットを踏まえると二の足を踏むのも当然です。



ほかの家庭での楽器購入率とは？

島村楽器株式会社が吹奏楽部出身者に行ったアンケート調査によると、実際に楽器を購入した人は約3割、購入しなかった人は約7割でした。

実際に購入した人の購入時期で最も多かったのが中学1年生の約26％で部活に入部した節目などで購入するケースが多いようです。また、楽器の購入額の平均は21～30万円が約4割でした。



購入前に必ず確認したい3つのポイント

金額の大きい買い物だからこそ、以下の点は事前に確かめておくべきです。

1．本人の本気度

「本当に続けたいのか？」「楽器の手入れを自分でできるか？」など、親子でよく話し合いましょう。1年以内にやめる可能性がある場合は、購入は慎重に。同調査によると、最初の1年～2年は学校備品の楽器を使用し、本気で続けていく意思が見えたら購入したケースも多いです。

2．顧問の先生・楽器店の意見を聞く

吹奏楽の指導者は、生徒の実力や予算に合うモデルを知っています。また、楽器店では試奏もでき、レンタルや分割払いの相談も可能です。

3．レンタルという選択肢

最近は月5000～8000円前後で楽器をレンタルできるサービスが増えています。「続くか分からない」「いきなり10万円は厳しい」という家庭には最適な方法です。



買うかどうかは「将来どこまで続けるか」で決める

もし息子さんが「高校でも続けたい」「コンクールで良い成績を取りたい」と強く思っているなら、マイ楽器の購入は確かな投資になります。トランペットは大切に使えば10年以上持つため、決して無駄にはなりません。

一方、「まだ続くか分からない」「始めたばかりで様子を見たい」という段階なら、レンタルや学校備品で十分です。半年～1年練習して、それでも熱意が変わらないようなら、その時点で購入しても遅くありません。



出典

島村楽器株式会社 奏楽経験スタッフに聞いた！吹奏楽のお金のあれこれ。

島村楽器株式会社 楽器月額レンタルサービス 島村楽器の楽器レンタル

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー