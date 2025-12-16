»³²¼ÃÒµ×¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÉÔÃç¤À¤Ã¤¿»þ´ü¹ðÇò¡Öµ¢¤êÆ»¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤â¸ýÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÉÔÃç¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³²¼¤Ï2005Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÌî¥Ö¥¿¡£¡×¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÅÓÃæ·ö²Þ¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£·ö²Þ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê»þÂå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤â°ì½ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¢¤êÆ»¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤â¸ýÊ¹¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì»þ´üµµÍü¤ÈÉÔÃç¤À¤Ã¤¿»³²¼¤À¤¬¡Ö¡ØÌî¥Ö¥¿¡£¡Ù¤Î»£±ÆÁ°¤Ë°ìÃ¶½¸¹ç¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·ù¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤â¤ÈÏÂ²ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀµ·îÉ¬¤º°û¤à¤¯¤é¤¤Ãç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉÔÃç¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢µµÍü¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
