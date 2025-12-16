ますだおかだ岡田圭右、息子2人と児童館＆図書館満喫「親近感湧く」「可愛らしい親子」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が12月14日、自身のInstagramを更新。息子2人と遊ぶ様子を公開した。
【写真】57歳松竹芸人「親近感湧く」息子2人と児童館で遊ぶ様子
岡田は「家族で児童館行き、図書館で絵本を借り夕飯を食べて帰りました そんな穏やかな日曜日」とコメント。息子2人とバスケットボールを楽しむ姿や、図書館で絵本を読んでいる様子などを公開した。
この投稿に、「素敵なパパ」「親近感湧く」「頑張っててかっこいい」「可愛らしい親子ショット」などと反響が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
