【モデルプレス＝2025/12/16】女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月14日、自身のInstagramを更新。家族旅行でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆宮崎優、家族との温泉旅行を公開


宮崎は「家族と温泉」とつづり、写真を投稿。浴衣姿で温泉街を歩くプライベートショットを披露している。

◆宮崎優の投稿に反響


この投稿にファンからは「しっかり癒やされてね」「浴衣似合ってる」「可愛すぎ」「笑顔が天使」などとコメントが集まっている。

宮崎は、俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のヒロインにオーディションで抜擢。大学生の天才ドラマー・西条朱音役を好演し、注目を集めた。（modelpress編集部）

