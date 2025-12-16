【「WF2026[冬]」特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」】 開催日時：2026年2月8日（日）10時～17時 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

ワンダーフェスティバル実行委員会／海洋堂は、2026年2月8日に開催する「ワンダーフェスティバル2026［冬］」（以下、WF2026[冬]」において、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」を実施する。

「ウルトラ怪獣ワンフェス」は、円谷プロダクション（以下、円谷プロ）作品をフィーチャーする特別企画。今回、第1弾情報が特設ページにて公開された。

「ウルトラ怪獣ワンフェス」詳細公開

企画1：特設ブースでの展示

「ウルトラ怪獣ワンフェス」の目玉企画は、「WF」で一般ゾーンに出展しているディーラーのガレージキットをはじめとした造形作品を見ることができる特設ブース展示。一般ディーラーの円谷プロ作品をモチーフとした作品が一堂に会する特設ブースが、7ホール内「ウルトラ怪獣ワンフェスエリア」に登場する。

展示参加者について

特設ブースでは、「WF2026[冬]」の出展ディーラーのうち、円谷プロからの許諾を受け、「ウルトラ怪獣ワンフェス」の特設ブースでの展示を希望した人の作品を見ることができる。

【過去の展示の様子】

ディーラー名：Lucky cat

ディーラー名：蘇生工房３ON

ディーラー名：12Modelers

企画2：企業出展

円谷プロ直営「ツブラヤストア」をはじめ、ウルトラマン関連商品を取り扱う各社が7ホール内「ウルトラ怪獣ワンフェス」に大集結。「WF」ならではのフィギュア製品や、キャラクターのイメージ香水、キッチンカーでのカツサンド販売など、幅広い企業が参加する。

ツブラヤストア

肉の万世

企画3：「WF」公式ステージ

ゲストやウルトラマンもやってくる「WF」公式ステージは、8ホールで実施される。

【ウルトラヒーローショー】

時間：12時～12時30分／15時～15時30分

ウルトラマンとウルトラセブンがワンフェスのステージに登場。子どもだけでなく、様々な年代のウルトラファンが楽しめるステージが実施される。

※12時回、15時回は同内容を実施します

【森次 晃嗣さん（ウルトラセブン/モロボシ・ダン役） トークショー】

時間：13時～13時45分

現在、4Kリマスター版がNHK・BSP4Kで放送中の「ウルトラセブン」（1967）。主人公モロボシ・ダンを演じた森次 晃嗣さんが「WF」のステージに降臨。ウルトラシリーズ60周年を迎えた今、シリーズを支えたレジェンド、森次さんが何を語るのか？

【出演者 森次 晃嗣さん】

俳優 北海道出身。オスカープロモーション所属。

1965年にテレビドラマ「青春をぶっつけろ」でデビュー。 1967年、円谷プロ制作「ウルトラセブン」で主人公モロボシ・ダン役を演じて人気を博し、以降も現代劇から時代劇までテレビ作品、映画などに幅広く出演。

【造形家 若狭 新一氏 トークショー】

時間：14時～14時45分

‘70年代は仮面ライダー、’80年代はウルトラマン、’90年代はゴジラ等々、映画、TVの造形・特殊メイク・キャラクター製作を行なっている若狭新一氏。これまではゴジラを語ることが多かったが、今回は若狭氏がほとんどの怪獣造形を手掛けた「ウルトラマン80」にフォーカスしたレアなトークショーが開催される。

【出演者 若狭 新一氏】

造形家 東京都出身。造形工房モンスターズ代表取締役。

高校卒業後、コスモプロダクションを経て、80年にモンスターズを設立。「ウルトラマン80」の怪獣造形を担当する。85年「餓鬼魂」を皮切りに、日本映画界の特殊メイクの草分けとして活躍。

【「グリッドマン ユニバース」怪獣共生思想・延長戦】

時間：16時～16時45分

出演者：稲田 徹さん（アレクシス・ケリヴ役）、濱野 大輝さん（レックス役）、関 智一さん（スペシャルゲスト）

「ツブコン2025」で伝説となったトークプログラム「怪獣共生思想」が、まさかの延長戦に突入。出演は、声優の稲田 徹さん・濱野 大輝さんの“怪獣・玩具愛”溢れるタッグ。さらに今回は、グリッドマンのボイスドラマにも出演し、円谷プロ作品と深い縁を持つ関 智一さんが参戦する。造形の聖地・ワンフェスで、3人が時間を忘れて「怪獣」と「玩具」だけを熱く、濃く語り尽くす。

稲田 徹さん（青二プロダクション所属

濱野 大輝さん（アーツビジョン所属）

関 智一さん（アトミックモンキー所属）

【ステージタイムテーブル】

企画4：展示／フォトスポット

時間 タイトル 12時～12時30分 ウルトラヒーローショー 13時～13時45分 森次 晃嗣氏（ウルトラセブン/モロボシ・ダン役） トークショー 14時～14時45分 造形家 若狭 新一氏 トークショー 15時～15時30分 ウルトラヒーローショー 16時～16時45分 「グリッドマン ユニバース」怪獣共生思想・延長戦

円谷プロ作品の世界を感じられる展示物が7ホール内「ウルトラ怪獣ワンフェス」エリアに複数登場。記念写真が撮れる、体験型のフォトスポットも登場する予定だ。

※写真はイメージです

特別再販！「ウルトラマンレオ対ブラックギラス」ガレージキットの販売

声優・俳優として活躍する関 智一さんが2003年に原型を制作したガレージキット「ウルトラマンレオ対ブラックギラス」。精密な造形美と、当時の熱気をそのままに再現したモデルが、「ウルトラ怪獣ワンフェス」の開催を記念して特別再販される。

事前抽選および会場物販にて販売予定で、12日24日から事前抽選の申込み受付が開始される。

完成見本彩色はBOME氏が担当

□詳細ページ

販売概要

本商品の販売は事前抽選と当日販売の2形式で実施される。

【（1）事前抽選】

あらかじめ抽選に申込み、当選すると当日スムーズに商品を受け取ることができる。

【（2）当日販売】

会場内WF公式グッズショップ（幕張メッセ国際展示場5ホール内）にて、13時より販売が行なわれる。

※時間前の事前待機列などの形成はお控えください。

※ご用意数は若干数です。早期に完売となり、ご購入いただけない可能性がございますので、予めご了承ください。

商品仕様

商品名：「ウルトラマンレオVS ブラックギラス 『ウルトラ怪獣ワンフェス』開催記念再販ver.」

販売価格：18,000円

仕様：レジンキャスト製組立キット（未塗装・未組み立て）

全高：頭頂高約190mm（レオ）

スケール：1/8サイズ

パーツ数：全19パーツ

原型製作：関智一

発売・製造・販売元：ワンダーフェスティバル実行委員会/海洋堂

関 智一さんのサイン入り製品フォト同封

【注意事項】

※本商品は、未塗装、未組立品です。ご自身で組み立て、塗装をおこなっていただくキットです。

※ご購入はお一人につき、1つまでとなります。

※展示台・スタンド等の付属はございません。

※お客様のご都合によるキャンセル・返品は承る事が出来ません。

その他

公式限定オリジナルグッズの販売や、会場で楽しめる体験コーナーも用意される。続報は特設サイトおよび公式Xアカウントで公開される。

「ウルトラ怪獣ワンフェス」 キービジュアル

「ウルトラ怪獣ワンフェス」を彩るキービジュアルには、「はじめてのウルトラマン展」のメインビジュアルを手掛けたイラストレーター・吉村生成氏が起用された。「WF」ならではのガレージキット製作・組み立て・塗装のツールと戯れる怪獣たちとウルトラマンが、ポップに仕上げてられている。

【イラストレーター:吉村生成氏】

0.03ｍｍ・0.05ｍｍペンを用いた細やかな作図や、デジタル彩色を巧みに使いこなし不気味さやシュールさ、可愛らしさやユーモアを自由に行き交う独自の世界を描く。武蔵野美術大学日本画学科で培った確かな基礎力を活かし、現在はアートブック掲載やアパレルコラボなど、多彩な場で作品を展開中。

入場券情報

「ウルトラ怪獣ワンフェス」入場には「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の入場券が必要となる。お得な前売り入場券は12月18日からイベント前日の2026年2月7日23時59分まで販売される。

【価格】

券種 価格 販売期間 前売り入場券（A～C区分） 3,500円 12月18日（木）17時～2026年2月7日（土）23時59分 前売り入場券 U22割（A～C区分）※22歳以下対象 2,200円 12月18日（木）17時～2026年2月7日（土）23時59分 前売り入場券 午後割 ※当日13時以降に入場可 2,300円 12月18日（木）17時～2026年2月7日（土）23時59分 当日券 4,000円 2026年2月8日（日）0時～

□入場券詳細・購入のページ

※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

「ワンダーフェスティバル2026[冬]」開催概要

開催日時：2026年2月8日（日）10時～17時

開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂

(C)円谷プロ