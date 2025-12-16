ミミクリーペット コーイケルホンディエ

Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にタカラトミーアーツのぬいぐるみ「ミミクリーペット」が追加された。期間は12月25日23時59分まで。

「ミミクリーペット」は話しかけると約6秒間録音して、ミミクリー語（高い声）でモノマネをしてくれるぬいぐるみシリーズ。今回のセールでは、「コーイケルホンディエ」、「まねっこベイビー/パンちゃん」、「まねっこベイビー/うさっぴ」、まねっこベイビー/ハムハム」がお買い得になっている。単4形アルカリ乾電池3本を使用する(電池は別売）。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ミミクリーペット コーイケルホンディエ

ミミクリーペット/まねっこベイビー/パンちゃん

ミミクリーペット/まねっこベイビー/うさっぴ

(C)T-ARTS