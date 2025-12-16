特製辛味で“味変”を楽しむ「辛味噌ラーメン」販売中　濃厚味噌・背脂・黒マー油でライスがすすむ一杯に

「壱角家」は、2025年12月1日(月)から、期間限定メニューの「背脂味噌壱郎」と「背脂辛味噌壱郎」を販売中だ。※販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月1日(日)、販売店舗：全国の壱角家店舗（成田空港店、神宮球場店を除く）

株式会社ガーデンが運営する「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。3度食べたらやめられない。」をコンセプトに、全国で100店舗以上を展開するラーメンチェーン。小麦の香りが特徴の中太麺に、濃厚な豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンは、幅広い世代に支持を集めているという。

壱角家『背脂味噌壱郎』『背脂辛味噌壱郎』を期間限定で販売中

そんな「壱角家」が現在、期間限定メニューを販売中だ。

「背脂味噌壱郎」は、三種類の味噌をブレンドした「特製味噌」を使用した濃厚な味わいが特徴の特製味噌ラーメン。味噌ダレと壱角家スープ、背脂と黒マー油をバランスよく配合し、ライスとの相性が良い一杯。

「背脂辛味噌壱郎」は、特製味噌を使用した辛味噌ラーメン。前述した「背脂味噌壱郎」に、壱角家の「特製辛味」を野菜の上にかけた一杯。味変を楽しめるのが魅力だという。

■商品概要（価格は全て税込表記）

『背脂味噌壱郎』

価格：並1,200円、大1,300円

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月1日(日)

販売店舗：壱角家全店舗 ※壱角家 成田空港店、壱角家 神宮球場店を除く

背脂味噌壱郎

『背脂辛味噌壱郎』

価格：並1,300円、大1,400円

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月1日(日)

販売店舗：壱角家全店舗 ※壱角家 成田空港店、壱角家 神宮球場店を除く

背脂辛味噌壱郎