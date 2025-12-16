「マジカルヘキサゴン」

Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品にテンヨーのマジックグッズが追加された。

セールでは、金属製ジャンボコイン付きのマジック解説DVD「NEWふじいあきらが教えるスーパーコインマジック」、スマートフォンの画面に赤いシルクのハンカチーフを押し当てると、画面を貫通する「スマホイリュージョン」、不思議な貯金箱「ミクロバンク」、リングが一瞬で入れ替わったり、目の前で色が変化したりする「マジカルヘキサゴン」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「NEWふじいあきらが教えるスーパーコインマジック」

テーブルマジックで知られるふじいあきらさんが、実際に演じているコインマジックの様子を収録したDVDと精密な金属製ジャンボコインが付属。DVDでは「500円玉が大きくなる! 」など7種類のコインマジックをふじいさんが丁寧に解説している。

「スマホイリュージョン」

スマートフォンの画面に赤いシルクのハンカチーフを押し当てると画面を貫通し、後ろからハンカチーフを引っ張ると、スマートフォンを貫通して完全に通り抜けるマジックができる道具一式と説明書入り。

「ミクロバンク」

投入したコインがジョウゴの中で縮まって、小さな箱の中に入るという不思議な貯金箱。正面の窓から小さくなったコインを見ることができる。スマートフォン以外でも、身近にある菓子やトランプの箱でも見せられる。

「マジカルヘキサゴン」

黄色と黒の六角形のリングを使った目にも鮮やかなマジックができるグッズ。

