【韓国映画】「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」毎朝目覚めるたびに別人になる主人公を描いた映画！

韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。

「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」を訳すと？

日韓で大ヒットした韓国映画「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」を知っていますか？

ヒントは、毎朝目覚めるたびに別人になる主人公を描いた映画です。

いったい、「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。