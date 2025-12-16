【韓国映画】「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」毎朝目覚めるたびに別人になる主人公を描いた映画！
韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。
「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」を訳すと？
日韓で大ヒットした韓国映画「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」を知っていますか？
ヒントは、毎朝目覚めるたびに別人になる主人公を描いた映画です。
いったい、「뷰티 인사이드（ビュティ インサイドゥ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ビューティー・インサイド」でした！
タイトルは、ビューティーを意味する「뷰티（ビュティ）」と、インサイドを意味する「인사이드（インサイドゥ）」をあわせた言葉。
毎朝目覚めると、性別や年齢までも異なる別人に変わってしまう主人公を描いたファンタジーテイストのラブストーリーとなっていますよ。
あなたはわかりましたか？
韓国映画のタイトルから韓国語を学んでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部