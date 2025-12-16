【Amazonクリスマスセール】三英貿易のぬいぐるみ「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」シリーズがお買い得マリオ、ベビィルイージ、カメック 、ヘイホー（マスコット）などがラインナップ
【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品に三英貿易のぬいぐるみが追加された。期間は12月25日23時59分まで。
期間中、「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」シリーズより、「マリオ (LL)」や「ベビィルイージ(S) 」、「カメック (S) 」、「ヘイホー (マスコット) 」、「テレサ (マスコット)」などがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
マリオ (LL)AC77
サイズ：41×30×82cm（幅×奥行×高さ）
ベビィルイージ(S)AC53
サイズ：10×11×15.5cm（幅×奥行×高さ）
カメック (S) AC39
サイズ：15×12.5×20.5cm（幅×奥行×高さ）
ヘイホー (マスコット)MM11
サイズ：10×8.5×12cm（幅×奥行×高さ）
