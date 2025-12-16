PP295 チェリム(ポジフォルム) (S)

Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品に三英貿易のぬいぐるみおよびぬいぐるみマスコットが追加された。

セールでは、「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION」からミミッキュのMサイズのぬいぐるみや、「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION マスコット」からミュウ、カビゴンのぬいぐるみマスコットなど、様々なポケモンたちを立体化した商品がラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION」PP232 ミミッキュ(M)

サイズ：26.5×24×33cm（幅×奥行×高さ）

「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION マスコット」PM09 ミュウ マスコット

サイズ：7×5.5×10.5cm（幅×奥行×高さ）

「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION マスコット」PM08 カビゴン マスコット

サイズ：7×6×11cm（幅×奥行×高さ）

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon