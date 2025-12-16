【フィッツ人形】 2026年7月 発売予定 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「フィッツ人形」を2026年7月に発売する。価格は22,000円。

本商品はアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」より主人公ルーデウスが劇中で作成した「フィッツ」のフィギュアを1/8スケールで商品化したもの。

髪の毛の微細な表現やマントの動きなどが再現され、「サングラスあり」の前髪パーツと「サングラスなし」の前髪パーツが同梱され、好みに合わせてディスプレイができる。また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると「表情替えパーツ」が付いてくる。

スケール:1/8

サイズ：全高約250mm（台座含む）

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会