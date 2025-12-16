年末を迎える中、スマホの利用環境が大きく変わる。１８日から「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律（スマホ法）」が全面施行される。同法はスマホが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、セキュリティーの確保などを図り、特定ソフトウェアの競争環境の整備を行うために制定された。

規制対象となる「特定ソフトウェア」は、スマホ利用に特に必要な、基本ソフト（モバイルＯＳ）、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンの４分野と定義。公正取引委員会は全面施行に先立つ３月、２社３法人を指定している。「Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．」、「ｉＴｕｎｅｓ株式会社」はモバイルＯＳ、アプリストア、ブラウザが対象。また、「Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣ」はこれら３分野に加え、検索エンジンについても規制対象となった。

１８日の全面施行に伴い、指定提供事業者には具体的な「禁止行為」と「遵守事項」が適用される。禁止行為は▼他の事業者が提供するアプリストアの利用を妨げること▼アプリ開発者などに対して自社の課金システム利用を強制すること▼検索エンジンの検索結果において、正当な理由なく自社のサービスを優先的に表示すること▼ＯＳなどの提供を通じて取得した非公開データを、それと競合する自社サービスの提供のために使用すること。

一方、遵守事項はＯＳが備える機能について、第三者のアプリやブラウザに対しても自社サービスと、同等の性能・条件で利用させる「相互運用性の確保」が義務付けられる。利用者がブラウザや検索エンジンの初期設定を簡単な操作で変更できるようにする措置を講じることや、正当な理由がある場合を除き、初期搭載されているアプリを削除できるようにすることも求められる。