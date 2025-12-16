ソニーとWOWOWは、12月21日に行なわれる、ももいろクローバーZのコンサート「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」をソニーの立体音響技術「360 Reality Audio」を使って有料リアルタイム配信する。視聴チケットは生配信＋アーカイブ、アーカイブのみの2種類で、価格は生配信＋アーカイブが4,800円、アーカイブのみが4,100円。

チケットはイープラスでのみの取り扱いで、別途システム手数料、顧客サービス料がかかる。生配信は21日15時から、アーカイブ配信は2026年1月16日18時から。チケット販売期間は、生配信＋アーカイブが21日16時までで、アーカイブのみは2026年2月1日21時まで。

WOWOWのイマーシブオーディオに対応した音声中継車を活用し、ライブ音声をミックスして立体音響化したコンテンツを「360 Reality Audio Liveアプリ」でリアルタイム配信する。

チケット購入者は、同アプリと手持ちのヘッドフォンを組み合わせることで臨場感ある音楽体験が可能。「特に、オーディエンスとの一体感が魅力といわれるももいろクローバーZの最新ライブを会場にいるかのようにお楽しみいただける」とのこと。

なお、アプリはモバイル機器専用で、パソコンなどでは使用できず、常時下り10Mbps以上の高速で安定したインターネット環境での視聴が推奨されている。テレビへのミラーリングやスピーカーによる視聴では立体的な音場は体験できない。

またテレビで視聴する際は、360 Reality Audioに対応したホームシアターシステム「HT-A9M2」かサウンドバー「HT-A9000/A8000」と、Amazon Fire TV Cube(第3世代)、Fire TV Stick 4K Max(第2世代)、 Fire TV Stick 4K (第2世代)をHDMI接続することで楽しめる。

さいたまスーパーアリーナで開催される「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」(通称ももクリ)は、ももいろクローバーZ恒例の冬のワンマンライブ。公演は12月20日と21日の2日間だが、360 Reality Audio Liveアプリでは21日公演のみ配信される。