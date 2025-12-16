最新の『アップル・ヴィジョン・プロ』を使用

チェントロスティーレではほかに、最新の『アップル・ヴィジョン・プロ』を用いて、テメラリオのメカニカルコンポーネンツやシャシーの設計、さらには可視化されたエアロダイナミクスを検証することもできた。

【画像】スーパーカー超王が感動！ランボルギーニ本社でオーダーから納車までのプロセスを1日体験 全200枚

これによってカスタマーは車両の知識をさらに深め、これまでの購入意欲はさらへ熱望へと変わることは間違いないだろう。



レヴエルトとテメラリオのアッセンブリー工場を見学ことができた。 ランボルギーニ

ランチブレークをはさんで始まった午後のプログラムは、スマホはもちろんのこと、すべてのカメラを預けて行われた工場見学だった。ランボルギーニでは現在、新車のオーダーから納車までに１年以上の時間を必要とするのが常であるから、カスタマーにとっては工場の中でどのように自分のクルマが生産されているのかを知りたいというのは当然の欲求でもある。

今回見学が許されたのはレヴエルトとテメラリオのアッセンブリー工場。ウルスが生産される工場は別棟となっており、それがいかにランボルギーニに大きな成功をもたらしたのかが容易に想像できる。

場所としては創業初期から変わっていないレヴエルトとテメラリオの工場だが、その近代化は積極的で、もはやそこに古さを感じさせる部分など存在しない。ランボルギーニは2010年から再生可能エネルギーへの取り組みを開始しているが、先日は太陽光発電システムの総面積を1万5000平方メートルにまで拡張したことを発表。

これによって年間の発電能力は200万kWhを超え、同時に800トンのCO2削減を実現している。カスタマーは生産の現場で、その環境への取り組みにも大きな共感を得るに違いない。

アド・ペルソナム部門を訪問

工場見学の後に用意されていたのは、アド・ペルソナム部門の訪問だった。ここでは実際に自分の好みのボディカラーやインテリアの仕様などを、試行錯誤しながら決めていく体験を行うこともできたが、やはりあらかじめしっかりとしたコンセプトを持たないと、それを短い時間で決めるのは難しいというのが正直なところ。

とはいえカスタマーの希望を完全に反映したモデルを生産できるアド・ペルソナムの存在は、ランボルギーニにとってきわめて重要なものであることは確かだ。



パーソナライゼーションプログラム、アド・ペルソナム部門を訪問。 ランボルギーニ

ランボルギーニ車をオーダーし、オプションを選択、さらにアド・ペルソナムを使って自分が本当に納得のいくモデルを仕上げたら、あとは納車を待つだけということになるのだが、ランボルギーニの本社では『ラ・プリマ』と呼ばれる納車式も用意されている。ちなみにラ・プリマとは『最初の』という意味で、本社内に用意されている生産工場が一望できる特別室で、幹部社員立ち合いのもとで行われる。

言葉では言い表せない感動

これからこのセレモニーに参加しようというカスタマーの方々に申し訳ないので、その詳細はここではあえて触れないことにするが、1年以上もの時間を待って自分自身がオーダーしたランボルギーニ車と対面した瞬間の感動、そしてそのための演出は、言葉では言い表せないほどのものだった。その瞬間にカスタマーとランボルギーニとの間の絆は絶対的なものとなるだろう。

再びミュージアムへと移動し、ここで行われたディナーでは、この素晴らしい1日を体験した感動を語り合う姿が多く見られた。ランボルギーニはただ単にスーパーカーを売るだけの会社ではない。彼らはカスタマーにほかでは得られない感動、そして興奮を与えてくれるメーカーなのだ。



『ラ・プリマ』と呼ばれる納車式も体験し、その演出に感動したと筆者。 ランボルギーニ