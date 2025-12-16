スーパーカーのファンにとって特別な響き

イタリアの田舎町、サンタアガタ・ボロネーゼを訪ねた。田舎町とはいっても、この地名はスーパーカーのファンにとっては特別な響きを持つものだろう。

【画像】スーパーカー超王が感動！ランボルギーニ本社でオーダーから納車までのプロセスを1日体験 全200枚

ここには1963年に創業された『アウトモビリ・ランボルギーニ』（創立時の社名はアウトモビリ・フェルッチオ・ランボルギーニ）が本社を構え、これまで60年以上にわたる歴史の中で数多くのGTやスーパーカーを生み出してきたのだ。



ランボルギーニが世界のメディア向けに企画した『A day as a Lamborghini customer』。 ランボルギーニ

今回サンタアガタの本社を訪れた目的は、ランボルギーニが世界のメディア向けに特別に企画してくれた、『A day as a Lamborghini customer』というイベントに参加するためだった。日本語に訳すのならば『ランボルギーニ・カスタマーとしての1日』というタイトルになる。

このイベントは、実際にランボルギーニというブランドに興味を抱いたカスタマーが、そのヒストリーやコンセプト共感し、車両のオーダーから納車に至るまでのプロセスの中で、望めば本社で何を経験することができるかを、わずか1日のプログラムに凝縮して紹介するためのものだ。

個人的に最も強く感じたのは革新性

プログラムは、本社内にあるランボルギーニ・ミュージアムの見学から始まった。ここでカスタマーはランボルギーニの歴史を再び振り返り、そしてランボルギーニのクルマ作りの哲学というものを理解することになる。

ここで個人的に最も強く感じたのは革新性だ。それはデザインにおいてもエンジニアリングにおいても共通していえることで、ランボルギーニの最新モデルに乗るということは、常に世界の最先端にあるモデルを乗ることに等しいという事実を知る。



ランボルギーニ本社に併設されるミュージアムを見学。 ランボルギーニ

ミュージアムの展示車両は定期的に入れ替わるが、今回特に印象的だったのは、歴代のフューオフモデル（きわめて少ない台数が生産される限定車）が一同に揃えられていたこと。フューオフはさすがに極端な例ではあるが、ランボルギーニが生産するモデルはどれも、特別なプレミアム性を持つことがカスタマーには印象づけられる。

ミュージアムの見学を終えると、わずかな距離を歩いて先日創設20周年を迎えたチェントロスティーレ（スタイリングセンター）に会場を移して、ここで特別にランボルギーニ社のCEO兼会長のステファン・ヴィンケルマン氏、そしてチーフマーケティング&セールスオフィサーのフェデリコ・ソフキーニ氏らによる、『ブランドトーク』と題されたプレゼンテーションが行われた。

1998年以降の驚異的な成長

まず檀上に立ったヴィンケルマン氏からは、ランボルギーニが1998年にアウディ・グループに再編されて以降の驚異的な成長と、その背景には常に大きな新車効果があったこと。そして北米、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）、APAC（日本を含むアジア太平洋）という3つの市場で常にバランスの取れたセールスが実現されていることなどが報告された。

ちなみにこのイベント後に発表された2025年の第3四半期までの販売実績によれば、納車台数は8140台を記録。生産面においても財務面においてもランボルギーニは2025年に変わらず成長を続けるのは確実な情勢だ。



1998年にアウディ・グループに再編されて以降、驚異的な成長を遂げた。 ランボルギーニ

ブランドトークではほかに、若いカスタマーがレヴエルト、テメラリオ、そしてウルスのいずれのモデルにおいても、まずデザインを第一の購入動機のあげていること。オプションの選択率向上に加えて、ビスポークプログラムのアド・ペルソナムの利用率が増えていることなども紹介された。

ちなみに本社のアド・ペルソナム部門を訪れたカスタマーは、2024年には357人、2025年には400人を超えるレベルになると予想されているという。

（【スーパーカー超王が感動】ランボルギーニ本社でオーダーから納車までのプロセスを1日体験！後編に続きます）