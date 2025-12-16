16日（火）日本海側では雷雨に注意。週末は季節外れの暖かさに。

＜16日（火）の天気＞

本州付近は西から張り出す高気圧に覆われています。北海道ではまだ冬型の気圧配置になっているため、日本海側では雪が降りふぶきになっているところがあります。また、日本海から気圧の谷が近づいているため、東北や北陸のところどころで雨が降り出しています。午後は雨の範囲が広がり、内陸部ではみぞれになりそうです。大気の状態が不安定で、局地的に雨脚が強まり雷を伴うおそれがあります。夜は山陰や九州北部でも雨の降り出すところがあるでしょう。一方、太平洋側ではおだやかに晴れて、洗濯日和・お掃除日和になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

師走らしい気温になりますが、晴れる太平洋側では日差しの暖かさを感じられるでしょう。札幌 2℃（-2）、仙台 9℃（±0）、新潟 10℃（＋1）、東京 13℃（±0）、名古屋 12℃（±0）、大阪 13℃（＋1）、鳥取 13℃（＋6）、高知 15℃（＋1）、福岡 13℃（＋1）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

17日（水）は広く雨が降りますが、18日（木）と19日（金）は日本海側も含めて晴れるところが多いでしょう。週の後半ほど気温が高く、土日はくもりや雨でも最高気温20℃前後の予想です。沖縄は晴れる日が多いですが、土日は雨が降る見込みです。

■北日本・東日本17日（水）は関東以外雨や雪になる見込みです。19日（金）頃から寒さがゆるみ、20日（土）は北海道でも雨になる暖かさ。積雪の多い地域ではなだれにご注意ください。東北南部や北陸、関東、東海では土日は15℃前後まで気温が上がる予想です。20日（土）は晴れてポカポカ陽気、21日（日）は暖かい雨になりそうです。