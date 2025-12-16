¡Úºå¿À¡ÛÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ò³ÍÆÀ¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»85ËÜÎÝÂÇ¤Î28ºÐÆâÌî¼ê¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¿®Íê¤ò¡×
¡Úºå¿À¡ÛÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ò³ÍÆÀ¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»85ËÜÎÝÂÇ¤Î28ºÐÆâÌî¼ê¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¿®Íê¤ò¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï16Æü¡¢º£µ¨MLB¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼Áª¼ê¤È¡¢Íèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö24¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
28ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼Áª¼ê¡£¿ÈÄ¹¤Ï185Ñ¡¢ÂÎ½Å88¥¥í¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç5°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï618»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢85ËÜÎÝÂÇ¡¢322ÂÇÅÀ¡¢OPS.783¡¢ÅðÎÝ43¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼Áª¼ê¤Ï·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢³§¤µ¤ó¤Î°Ù¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£