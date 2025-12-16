シンガポール食品「Spring Home」がパラタと春巻きの皮を使ったレシピコンテストを開催

シンガポール発の食品ブランド「Spring Home」が、12月12日より冷凍パラタと冷凍春巻きの皮を使ったInstagramレシピ＆フォトコンテストを開催中。全国の業務スーパーで手軽に購入でき、多彩なアレンジが可能な2つの人気食材は、家庭料理の幅を広げる常備アイテムです。2026年1月末まで応募できるので、年末年始でレシピを考えて、人気レストランのお食事券など豪華賞品を獲得してみましょう!

#sgfoodコンテストを入れて１アカウントで何度も投稿OK

Instagramレシピ＆フォトコンテストの対象２商品

「Spring Home」は欧米やアジア、中東など世界80カ国・地域に輸出している有名ブランド。日本では全国の「業務スーパー」（1,122店、2025年10月末現在）にて購入が可能です。コンテスト対象商品は「パラタ」(プレーン、1袋：400g 5枚入、税込278円)と「春巻きの皮」（1袋：340g 25枚入、税込235円）。どちらも300円以下ととてもリーズナブル。

今回のコンテストはシンガポール建国60周年を記念して、これら2つの食材を使用した“自由なアレンジ料理”をInstagramに投稿する企画。応募方法は簡単で、公式アカウント（@tyjfood_japan）をフォローし、パラタまたは春巻きの皮を各自購入。ハッシュタグ #sgfoodコンテスト とパッケージ画像を添えて投稿すれば応募完了です。

「ごはん比較探Qユニット アジアごはんズ」の浅野曜子さんが考案されたパラタ使用の「もちもちトゥルン♪ 具なしワンタン風トマトスープ」（左）と同・下関崇子さんが考案された「春巻き皮のクルクル＆ディップ コザラック・マンティ風」（右）。

【応募方法】

1. Instagramの公式アカウント @tyjfood_japan をフォローします。

2. 対象商品のいずれか、もしくは両方を店で購入します。販売店：「業務スーパー」(全国1,122店、2025年10月末現在) (該当商品が品切れになっている可能性もございます。各店にご確認ください)

3. 対象商品を使用した料理を撮影し、Instagramに以下を記載して投稿。

・ハッシュタグ「#sgfoodコンテスト」をテキストに入れます。

・対象商品を使用したことがわかるように、２商品のパッケージ写真をフィード投稿、またはリールに投稿します。

・レシピ(材料や調理手順)を記載すれば、自動的にレシピ部門とフォト部門の両方への応募とみなし、レシピがなく完成料理だけの投稿はフォト部門のみに応募した扱いになります。

投稿時の推奨例はこんな感じ。該当商品のパッケージも一緒に撮影するのがポイント

※1品につき1投稿で応募してください。1アカウントで何品でも応募が可能。

※該当商品のパッケージの画像が投稿内容で確認ができない場合(使用したのが当社商品なのか他社商品なのかがわからない場合)は、残念ながら応募が無効になりますのでご注意ください。

パーティ料理やスイーツにもなる！レシピのアレンジは無限大

パラタはチキンパイの上にのせて焼いたり（左）、スイーツピザ（右）に活用できたりする。

コンテストの対象商品「パラタ」は、外はサクサク、中はふっくら柔らかく、チャパティより少し厚めで、食べごたえがあります。小麦粉で作った生地を何層も折り重ねた後、薄くのばしているので、パイのようなサクサクした食感が魅力。

冷凍品なので冷蔵庫の常備品におすすめ。生地の両面にフィルムが挟まれているので一枚ずつはがしやすく、必要な量だけその都度使えて便利。肉や野菜を挟んだり、果物やアイスクリームを合わせてスイーツにしたり、トルティーヤの代わりとしても楽しめます。

春巻き皮は料理の器に使ったり（左）、エビフライの飾り（右）に使ったりもできる

もう一つの対象商品「春巻きの皮」は、中華料理はもちろん、バナナを包んで揚げたフィリピンの「トゥロン」やインドの「サモサ」など、さまざまな国の料理にアレンジできます。チルドの類似品よりも薄い生地なので、揚げ物や焼き物にするとサクッと軽く仕上がるのが魅力です。

しっとりとして柔らかいのに破れにくく、包むと具材にフィットしやすいです。焼いても茶色になりにくく美しい見た目に仕上がります。ピザ生地やガレット生地の代用にもOK。必要な分だけ使って残りはまた冷凍保存できるので、常備品としておすすめ。

レストランのシェフや料理専門家がオリジナルレシピを公開中！

「SINGAPORE CUISINE SINKIES」の皆様はパラタを使って「ブラックペッパーエンパナーダ」を考案

コンテストの優秀作品は抽選ではなく、料理の創造性・独自性・完成度などの観点から公平に評価されます。審査するのは以下の方々、多彩な顔ぶれです。

・[Spring Home](Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd)のPR担当者

・「SINGAPORE CUISINE SINKIES」(渋谷区)の皆様

・「シンガポール シーフード リパブリック銀座」の渡邊 一司 シェフ

・人気料理教室「サロン・ド・ルージュ」(世田谷区)主宰 かわごえ 直子 先生

・「ごはん比較探Qユニット アジアごはんズ」シンガポール担当伊能すみ子さんなど

「シンガポール シーフード リパブリック銀座」の渡邊一司シェフは春巻きの皮を使って「クエ・パイティ」などを考案

さらに、審査員自身がパラタや春巻きの皮を使ったオリジナルレシピを提案しており、その投稿がInstagram公式アカウント（@tyjfood_japan）で随時公開されています！！

「サロン・ド・ルージュ」主宰かわごえ直子先生は春巻きの皮で「ハニーゴルゴンゾーラ・アップルパイ」などを考案

賞品も充実していて、シンガポール好きの方にとっては嬉しいラインアップ。

・[Spring Home]のシンガポール・プレミアム食品(Crunchy Prawn Roll)30名様

・飲食店「SINGAPORE CUISINE SINKIES」(東京・渋谷)のお食事券(4,700円分)を1名様

・飲食店「シンガポール シーフード リパブリック銀座」のお食事券(4,700円分)を1名様

・シンガポールの旅ガイド本(2026年3月発売予定)5名様

「ごはん比較探Qユニット アジアごはんズ」のシンガポール担当伊能すみ子さんは「ピリ辛ナスとベーコンのタルト仕立て」などを考案

応募期間は2026年1月31日までで、入賞者には2026年2月、公式アカウント @tyjfood_japan よりInstagramのダイレクトメッセージ機能で通知予定。入賞のお知らせを送った後、5日以内に連絡が取れない場合は受賞が無効になります。応募は一人何点でもOKですが、入賞は1アカウント1点のみとなる予定。

冬の食卓が華やぐこれからの季節。パラタと春巻きの皮を使って、自分だけの一皿を作ってみては？あなたの作品が“シオク！（＝シンガポールでの「美味しい」の意味）”と評価され、優秀作品に選ばれるかも。

※画像は全て「Spring Home」レシピ＆フォトコンテスト事務局にご提供いただきました。