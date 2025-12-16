¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤Ç»×¤ï¤º¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡¡¡Ö¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡Á¡×¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅìµþ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¿ÀµÜ³°±ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È²÷À²¤ÎÃæ¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¯¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¡¼¥É¤Î¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥Á¥¥ó¤È¥ê¥¾¥Ã¥È¤È¥³¥³¥¢¤ÈÃÈ¤«¤¤¥´¥Ï¥ó¤Ç¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡Á¡×¤È¡¢¿©¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤Ç´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¥â¥³¥â¥³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¤Ê¤¿¤Ç¤ÏÇö¼ê¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ç²á¤´¤¹¤Û¤ÉÍÛµ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ï¥¥é¥¥é¥é¥áÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊ¸»úÄÌ¤ê¥¥é¥¥é¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û