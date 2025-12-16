²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤«¤Ã¤¿ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë¡×Â´¶È¸å¤Î¿´¶¤ÈÆñÌò¤Ø¤Î³Ð¸ç
¢¨12·î18Æü(ÌÚ) ¿¼Ìë1»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡ÖDMM¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×30ÉÃÍ½¹ð
É×¡¦ÂçÊå¡ÊÈÓÅç´²µ³¡Ë¤«¤é DV ¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±üÅÄ°«¡Ê²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ë¤¬¡¢Ææ¤Î¼ê»æ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢ÂçÊå¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Â¾¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
Season1¡¢2¤È¤â¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÉÔÎÑÉü½²¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜºî¤Ï¡¢Season1¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦À¤³¦Àþ¤ò°ì¿·¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°«¤ò±é¤¸¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤¹¤ë²ÃÆ£»ËÈÁ¤ò¼èºà¡£ÆñÌò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°«¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡½¡½¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âµÓËÜ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤³¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢»ä¤â°ìµ¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÃ¯¤Î¿´¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¤äÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½20Âå¤ÇÄ©¤à¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÂçÊåÌò¤ÎÈÓÅç´²µ³¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÊå¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÓÅç¤µ¤ó¤Î½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¶²ÉÝ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ×¤¬¤¤¤¿¤éËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ä(¾Ð)¡×
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢°«Ìò¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦±é¤¸¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö°«¤ÏÆü¡¹ÂçÊå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°Õ»Ö¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â10Âå¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¤¹¤´¤¯Äã¤¯¡¢¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê»Ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°«¤È¤Ï¾¯¤·½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°«¤ò±é¤¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦Àº¿À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½°«¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉü½²¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÉü½²¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬°«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤ÂçÊå¤Ï¤Ò¤É¤¤É×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂçÊå¤Î²áµî¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤³¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥É¥í¥É¥í·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥É¥í¥É¥í·Ï¡Ä¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊå¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤ÇÉÝ¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄ©¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡È¤¢¡¼Â´¶È¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡É¤È»×¤¦1Ç¯¤Ç¤·¤¿
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤É¤³¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¡È¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤¿¤Ê¡É¤ÈËè²óËè²óÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬º£¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¾å¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖËè²ó¡È¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡¢ÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½¾ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤ÎÊý¤Î°ì¸À¤Ç¸½¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥·¥ã¥¤¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È¡Ä¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤ª»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¡È¤¢¡¼Â´¶È¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡É¤È¼Â´¶¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¥ó¥°¥¹¡¦¥¯¥í¥¹±Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¤¹¤ë»þ´Ö¤â¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤ª¼Çµï¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¡È²ù¤·¤¤¡É¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢°ìÊâÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
·ëº§¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯°ìÇ¯¡£¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Î¿·º§À¸³è¤òÁ÷¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦°«¡Ê²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ë¤Ï¡¢É×¡¦ÂçÊå¡ÊÈÓÅç´²µ³¡Ë¤Î²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Æü¤´¤È¤ËÁý¤¨¤ëË½ÎÏ¤ä¿´¤Ê¤¤Ë½¸À¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤ÍðË½¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹......¡£
°«¤Ï¾ï¤ËÉ×¤Îµ¡·ù¤ò»Ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò²õ¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉ×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°«¤ÏÇ¥¿±¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÇ°´ê¤Î»Ò¤É¤â¤â¡¢É×¤ÎË½ÎÏ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦......¡£°«¤Ï¤Ä¤¤¤ËÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ»¦°Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°«¤Î¸µ¤Ë¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤¬ÆÏ¤¯¡£
»ØÄê¤µ¤ì¤¿URL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Ææ¤Î²¾ÌÌ¤ÎÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢É×¤Ø¤ÎÉü½²·×²è¤ò»ØÆî¤µ¤ì¤ë¡£
°«¤Ï¡¢É×¤Î»ý¤Ä¥×¥é¥¤¥É¡¦Ì¾À¼¡¦ÃÏ°Ì¡¦½÷´Ø·¸¤Ê¤É¤ò1¤Ä¤º¤ÄÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢É×¤Ï°¦¿Í¤ä»Å»ö¡¢Ì¾À¼¤Ê¤É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«...!? °«¤¬Éü½²¤ÎËö¤Ë¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï!?︎
¡Ú²ÃÆ£»ËÈÁ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1998Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2016Ç¯¡¢¤±¤ä¤ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æü¸þºä46¤Ø²þÌ¾¤·¤¿¸å¤âÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
2024Ç¯12·î25Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¡£
¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCanCam¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¥º²¡¢¥È¥É¥±¡×¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ï¡ÃÓÍ³Èþ»Ò¡Ë