【父「大学行くなら土下座しろ！」】土下座した娘！行きたい気持ちは本物だわ＜第8話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第8話 土下座した娘【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
アカリちゃん……きっとものすごく辛い経験だったのではないでしょうか。共通テストの直前に弱音を吐いただけで大学に行くなと言われ、行きたいなら土下座しろと言われ……。「親ガチャ」なんて言葉は使いたくないけれど、これぞまさに「親ガチャはずれ」ではないでしょうか。そしてヒデキさんが最悪なのは当然なのですが、ミサトさんももっと他にすることありませんかーー？？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
