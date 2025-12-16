ÆüËÜ°ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4¿ÍÌÜÊÝÎ±¤Î°ÛÎã»öÂÖ¡¡ÌîÂ¼Í¦¡Ö¤¹¤°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢ÊÝÎ±¤·¤¿¡£º£µ¨ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÌøÄ®Ã£¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤ËÂ³¤¯º£¥ª¥Õ4¿ÍÌÜ¤ÎÊÝÎ±¼Ô¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡£ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤¯ÊÝÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬1ÎÒ¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÂÇÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¡¢ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï2100Ëü±ß¤ÇÁý³Û¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë