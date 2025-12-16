【資料】一万円札

群馬県内の企業が従業員を採用した際の最も低い時給の平均は１１２７円で最低賃金の１０６３円を上回りましたが物価高騰などを背景に上昇の幅は去年より縮小したことが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。

帝国データバンク群馬支店では県内の企業を対象に賃金に関するアンケート調査を行い１６４社から回答を得ました。それによりますと、従業員を雇用した際の最も低い時給＝「最低時給」の平均額は１１２７円で去年の調査から１２円上昇しました。今年度の最低賃金の１０６３円は上回りましたが、最低賃金との差額に注目するとことしは６４円で去年の１３０円差から縮小しました。

最低時給を都道府県別にみると、トップは東京都の１３８１円、最下位は鳥取県の１０４７円で地域間の格差が顕著にみられました。

また、群馬県の最低賃金はことし初めて１０００円を超えることが決まり来年３月から適用されますが、これについて「今後の消費回復に効果があるか」尋ねたところ、「ない」とした企業が５６．１％と半数を超えました。

帝国データバンクでは、「企業に「賃上げ疲れ」の様子が表れ、政府が掲げる「２０２９年までに最低賃金を１５００円以上」の目標は難航が予想される」としています。