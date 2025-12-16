午後は広い範囲で雨、山沿いでは雪になるところも【これからの天気(12月16日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、岩船地域に波浪注意報、佐渡に波浪・強風注意報が発表されています。
県内では、17日(水)明け方まで落雷にご注意ください。また、下越と佐渡では高波や強風にも注意が必要です。
◆16日(火)これからの天気
午後は広い範囲で雨が降り、湯沢町など山沿いでは雪になるところもありそうです。
沿岸の地域を中心にカミナリが鳴るところもあるでしょう。
降水確率は、80%前後のところが多くなっています。
◆16日(火)の予想最高気温
最高気温は、8～12℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。
午後は日差しがほとんどないため、ヒンヤリと感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、岩船地域に波浪注意報、佐渡に波浪・強風注意報が発表されています。
県内では、17日(水)明け方まで落雷にご注意ください。また、下越と佐渡では高波や強風にも注意が必要です。
◆16日(火)これからの天気
午後は広い範囲で雨が降り、湯沢町など山沿いでは雪になるところもありそうです。
沿岸の地域を中心にカミナリが鳴るところもあるでしょう。
降水確率は、80%前後のところが多くなっています。
◆16日(火)の予想最高気温
最高気温は、8～12℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。
午後は日差しがほとんどないため、ヒンヤリと感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。