これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、岩船地域に波浪注意報、佐渡に波浪・強風注意報が発表されています。

県内では、17日(水)明け方まで落雷にご注意ください。また、下越と佐渡では高波や強風にも注意が必要です。



◆16日(火)これからの天気

午後は広い範囲で雨が降り、湯沢町など山沿いでは雪になるところもありそうです。

沿岸の地域を中心にカミナリが鳴るところもあるでしょう。

降水確率は、80%前後のところが多くなっています。



◆16日(火)の予想最高気温

最高気温は、8～12℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。

午後は日差しがほとんどないため、ヒンヤリと感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。