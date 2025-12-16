長岡市中之島地域で正月料理に使われる『大口れんこん』の収穫がピークを迎えています。



シャキシャキとした歯ごたえと甘みが特徴の『大口れんこん』。長岡市中之島地域の60人の生産者が約80haで栽培しています。穴の開いた形から先が見通せる縁起物として、正月料理などによく使われこの時期が出荷の最盛期。16日に収穫された『ダルマ』と呼ばれる品種は中之島地域が全国唯一の産地で、年間の売り上げは約5億3000万円を見込みます。



■JAえちご中越大口れんこん生産組合 鈴木正常さん

「去年より小ぶりだがおおむね平年作。豊作とまではいかないが順調に収穫できている。味は問題なくいつもの大口れんこんで大丈夫。」



『大口れんこん』は、2026年3月ごろまで県内のスーパーや直売所などで販売されます。