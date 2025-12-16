経済的に苦しいひとり親世帯を支援しようと、県産のコメや野菜がフードバンクに贈られました。



これはJA共済連新潟が行っている取り組みで、物価高により負担が増えているひとり親世帯に食材を提供することで子どもの食を守ることが狙いです。今回はクリスマスに合わせて、県産のコメや野菜のほかに職員が寄付したおもちゃなどが県フードバンク推進協議会に贈られました。



■JA共済連新潟 清水里桜さん

「寄付したおもちゃを使って少しでも喜んで楽しく遊んでもらえたらうれしく思う。」



■県フードバンク推進協議会 山下浩子理事長

「こういったお預かりした品、社会が一人一人思っているということを支援をしているよということで気持ちも合わせて伝えたい。」



次回の提供は、2026年3月の予定です。