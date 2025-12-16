¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¡ÈÀ¤³¦´ð½à¡É¤Ø¤Î°Õ¼±¡¡¥×¥í¥Ä¥¢¡¼V¤Î¹â2½÷»Ò¤Ï¡ÖÂ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×°ìÇ¯¤Ë
ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¤Ï15Æü¡¢¹Á¶è¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡Ö2025Ç¯ÅÙ JGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à°ÖÏ«²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¹Ô»ö¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤òÌ³¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ÖÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¶¯²½Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤·¤Ê¤¬¤éÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Î¡È¤ªÊÌ¤ì²ñ¡É¤â·ó¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¼±¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥ì¥ó¥¸Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤·!?¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¤ËÀøÆþ
º£Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË»Ò¤ÎÄ¹ùõÂçÀ±¡ÊÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â1Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤ä¹ç½É¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡¢Ç»¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2025Ç¯¤òÁí³ç¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³¤³°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢10·î¤Î¡ÖÀ¤³¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¡×¤ä¡¢¡Ö°ìÈÖ½Ð¤¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¢¥Þ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤³¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë´ðËÜ¤¬³¤³°¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤ÁÊý¤ò¿¿µÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÆÃ¤ËÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¡Öµå¤ò¾å¤²¤ë»þ¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¡Ö¾åÃ£¤â¤·¤Æ¤¤Æ³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë°ìÇ¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Î´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â2Ç¯¡Ë¤â¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÇÉ¸¯»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤ÏHC¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ç½É¤Î¹Ö½¬¤Ê¤É¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Ë¹ï¤à¡£º£Ç¯11·î¤Î²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å8¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤âÃ£À®¡£ÍèÇ¯¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¼õ¸³¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊý¤Ç¤â¤â¤Ã¤Èº£Ç¯¤è¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤â¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤È²ó¤ëµ¡²ñ¤¬º£¤Þ¤Ç¤è¤êÁý¤¨¤Æ¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ì¤¿¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤ÇÍèÇ¯¤Ï¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä»µï¤µ¤¯¤é¡¢Æ£ËÜ°¦ºÚ¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç1Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Ë¤è¤êÂ´¶È¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ¤³¦¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
