『空気階段の大踊り場』歌あり、コントあり、サプライズあり 踊り続けた3時間【ネタバレなしレポ＆写真多数】
お笑いコンビ・空気階段がパーソナリティーを務めるTBSラジオ『空気階段の踊り場』（毎週月曜 深0：00）の番組イベント『空気階段の大踊り場』が、12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された。2年ぶりのファンと楽しむイベントは、歌あり、コントあり、予測不能のサプライズありと、まさに「大踊り場」な展開となった。
【写真多数】今年も大盛りあがり！『空気階段の大踊り場』
【アーカイブ配信チケット発売中】
番組おなじみの岡野陽一をゲストに迎えてスタートした今回の『大踊り場』のオープニング企画は、2024〜25年の番組内の印象的なフレーズを表彰していく「踊り場アワード2025」。ヒゲを伸ばした水川かたまりを説得した先生がステージ脇まで登場し、対面を果たしたかたまりは「本当に先生だ！」と感激した。
また、実の父親が亡くなった鈴木もぐらが、母親とのLINEのやり取りで繰り広げられた言葉も表彰され、それを記念してもぐらが母親に電話することに。夕食中だった母親はメニューを伝える中で、この日に起きた衝撃のサプライズを発表。母親にイベント中とバレないように息を潜めていた観客たちは、電話が切れた瞬間に大爆笑していた。
続いてのコーナーは、イベントのメイン企画「こどおじゴッドタレント」。35歳以上の未婚男性、通称“こどおじ”が持ち前の特技を次々と披露していき、審査員の3人が評価して合格者には番組らしい賞品が送られた。全員の特技披露が終了後、MVO（モースト・ヴァリャブル・オジサン）には、岡野が「恐怖を感じた」という理由でインパクト抜群のこどおじが選出され、賞品の「石垣島の旅 一泊二日1名様」をゲットした。
最後は、もぐら＆かたまり＆岡野による一夜限りのユニットコント。3人による個性を生かした独特の世界観のコントが一転、ある映画をモチーフにした展開からステージ上には次々と出演が増えていき、3時間を超えたこの日のイベントは大団円を迎えた。
アーカイブ配信は12月28日午後11時59分まで視聴可能。
【写真多数】今年も大盛りあがり！『空気階段の大踊り場』
【アーカイブ配信チケット発売中】
番組おなじみの岡野陽一をゲストに迎えてスタートした今回の『大踊り場』のオープニング企画は、2024〜25年の番組内の印象的なフレーズを表彰していく「踊り場アワード2025」。ヒゲを伸ばした水川かたまりを説得した先生がステージ脇まで登場し、対面を果たしたかたまりは「本当に先生だ！」と感激した。
続いてのコーナーは、イベントのメイン企画「こどおじゴッドタレント」。35歳以上の未婚男性、通称“こどおじ”が持ち前の特技を次々と披露していき、審査員の3人が評価して合格者には番組らしい賞品が送られた。全員の特技披露が終了後、MVO（モースト・ヴァリャブル・オジサン）には、岡野が「恐怖を感じた」という理由でインパクト抜群のこどおじが選出され、賞品の「石垣島の旅 一泊二日1名様」をゲットした。
最後は、もぐら＆かたまり＆岡野による一夜限りのユニットコント。3人による個性を生かした独特の世界観のコントが一転、ある映画をモチーフにした展開からステージ上には次々と出演が増えていき、3時間を超えたこの日のイベントは大団円を迎えた。
アーカイブ配信は12月28日午後11時59分まで視聴可能。