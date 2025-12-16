元おニャン子クラブ・渡辺美奈代、カラフルな“子どもたちの弁当”を披露「デパ地下のお弁当みたい」「料理の天才！」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が15日、自身のインスタグラムを更新。カラフルな“子どもたちの弁当”を披露した。
【写真】「目にも美しくからだにもやさしい」渡辺美奈代の“カフェメニューのような”手作り弁当
渡辺は「夜はお出かけなので子供達にはお弁当を作りました」とコメントし、色鮮やかな2つの弁当が並んだものや、作っている様子など複数枚の写真を投稿。ハッシュタグでは献立の内容も明かされており、「#ミラノ風チキンカツレツ #紫キャベツのナムル #キャロットラペ 」といった、カフェのようなメニューが並んでいる。
続けて「それぞれ食べられる時間に食べてもらいます」と、子どもの都合に合わせた心遣いもうかがわせ、品数豊富な見た目も美しい手作り弁当となっていた。
コメント欄には「目にも美しくからだにもやさしい母のお味ですね」「愛情たっぷりの美味しいお弁当」「デパ地下のお弁当みたい」「素晴らしい母」「料理の天才！」などの声が多数寄せられている。
渡辺は1996年に“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥 、次男はタレントの矢島名月。
