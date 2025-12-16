トラウデン直美、「初級馬術指導者」の資格試験に合格 大きな目標を叶える「馬と人を繋ぎ、人にとっても馬にとってもよりよい環境づくりを」
乗馬を趣味としているタレント・モデルのトラウデン直美（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。「初級馬術指導者」の資格試験に合格したことを報告した。
【写真】トラウデン直美＆愛馬・ぺぺの2ショット
トラウデンは、馬場馬術の大会で課目優勝を果たしたり、今年は「全日本馬場馬術大会2025」に出場したりと、馬場馬術に関する活動についてインスタでたびたび紹介している。
この日は「実は、全日本決勝進出とあわせて今年のもうひとつの大きな目標だった、初級馬術指導者の資格試験に合格しました」とうれしい報告をし、草原での乗馬中のショットを披露した。
「資格をとったからといって突然上手くなるわけではないので、修行の日々は続きますが、これからは違った目線からも馬術に取り組み、馬と人を繋ぎ、人にとっても馬にとってもよりよい環境づくりを考えていけたらと思います」と目標を掲げ、「人に教えるという経験はほぼないので、今後はそっちの修行もせねば…！」と意気込んでいた。
